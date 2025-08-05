Какие аукционы самые прибыльные?

Больше всего денег принесла реализация и аренда земельных участков, а именно – 1,84 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Prozorro.

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На втором месте – приватизация государственного и коммунального имущества (1,31 миллиард гривен), а третью позицию занимают аукционы в рамках дел о банкротстве – они добавили еще 821,4 миллиона гривен.

Существенный доход также принесли:

продажа имущества и активов – 702,2 миллиона гривен;

коммерческие продажи – 334,5 миллионов гривен.

Сколько еще дохода принесут аукционы?

Более того, в Prozorro.Продажи отметили, что около 2,5 тысячи аукционов находятся на этапе завершения сделок. Потенциально они могут добавить более 3 миллиардов гривен к уже собранной сумме.

Заметьте. По состоянию на 4 августа в системе активно объявлено более 7,2 тысяч новых онлайн-аукционов.

К слову, благодаря открытым онлайн-торгам в Prozorro.Продажи аграрии уже оплатили более 1 миллиарда гривен с НДС за право пользования государственными сельскохозяйственными землями в субаренде.