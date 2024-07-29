Авіакомпанія Lufthansa хоче позиватися до екоактивістів за блокування роботи аеропортів

Німецький авіаперевізник Lufthansa готується подати позови до активістів групи Letzte Generation, які блокували роботу летовища у Франкфурті-на-Майні. Це завдало компанії значних збитків, що й спричинило бажання компанії позиватися.

Збитки компанії після акцій

Речник Lufthansa повідомив, що компанія планує подати позови після останньої акції Letzte Generation у Франкфурті, так само як це було зроблено після акцій у Гамбурзі, Дюссельдорфі та Берліні.

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Вже зараз можна передбачити, що сума збитків буде значно вищою, оскільки постраждало більше рейсів і пасажирів, а також більше літаків довелося перенаправляти до інших аеропортів. Наразі ми визначаємо точну суму збитків,

– зазначає представник компанії.

Після блокування аеропорту Берліна в листопаді 2022 року, а також Гамбурга і Дюссельдорфа в липні 2023-го, Lufthansa подала позови проти екоактивістів на загальну суму 740 тисяч євро. Поки що жоден і\з активістів не виплатив компенсацію.

Раніше цього тижня активісти з групи Letzte Generation заблокували роботу аеропорту Франкфурта, приклеївши себе до злітно-посадкових смуг. У результаті довелося скасувати близько 230 із 1400 запланованих рейсів, а сімох активістів було затримано.