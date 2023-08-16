Айтівці у ЗСУ: чи продовжують компанії платити їм зарплати
Джерело:DOU
Чимало працівників IT-компаній захищають Україну на полі бою. Проте деякі працедавці вирішили змінити умови виплати зарплатні тим, хто зараз служить.
Загалом за майже 6 місяців кількість осіб зі сфери IT не змінилася. 50% компаній з переліку 50 найкращих звітують, що у них у штаті є до 50 таких співробітників.
Варте уваги Українці, які стояли біля витоків відомих світових корпорацій
Зарплата для айтівців у війську
Водночас за останній час деякі компанії змінили умови оплати для фахівців служать на фронті. Зокрема, дві фірми ухвалили рішення не зберігати зарплати співробітникам у ЗСУ.До теми! У 2 компаніях служить до 500 працівників, ще одна фірма повідомила, що кількість таких співробітників становить до 200 осіб.
Натомість 24 IT-компанії продовжують виплачувати грошову компенсацію працівникам, які служать у війську, в повному обсязі. Взимку таких компаній було 27. Варто додати, що роботодавці мають декілька опцій щодо виплати зарплат працівникам у ЗСУ. Йдеться про такі варіанти:
- Людина може отримувати зарплату в повному обсязі протягом перших 6 місяців служби;
- Надання повної грошової компенсації лише фахівцям, які служать безпосередньо на передовій лінії фронту, іншим отримують лише частину зарплати;
- Деякі компанії обирають переказувати фіксовану суму щомісяця або виплачують лише одноразову фінансову допомогу;
- Також роботодавці виплачують працівникам впродовж служби різницю між повною середньомісячною зарплатою за останні 3 місяці та зарплатою фахівця у ЗСУ/ТрО.