Айтівці у ЗСУ: чи продовжують компанії платити їм зарплати

Чимало працівників IT-компаній захищають Україну на полі бою. Проте деякі працедавці вирішили змінити умови виплати зарплатні тим, хто зараз служить.

Загалом за майже 6 місяців кількість осіб зі сфери IT не змінилася. 50% компаній з переліку 50 найкращих звітують, що у них у штаті є до 50 таких співробітників.

Варте уваги Українці, які стояли біля витоків відомих світових корпорацій

Зарплата для айтівців у війську

Водночас за останній час деякі компанії змінили умови оплати для фахівців служать на фронті. Зокрема, дві фірми ухвалили рішення не зберігати зарплати співробітникам у ЗСУ.

У 2 компаніях служить до 500 працівників, ще одна фірма повідомила, що кількість таких співробітників становить до 200 осіб.

Натомість 24 IT-компанії продовжують виплачувати грошову компенсацію працівникам, які служать у війську, в повному обсязі. Взимку таких компаній було 27. Варто додати, що роботодавці мають декілька опцій щодо виплати зарплат працівникам у ЗСУ. Йдеться про такі варіанти: