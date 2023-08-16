В целом, за почти 6 месяцев количество лиц из сферы IT не изменилось. 50% компаний из перечня 50 лучших отчитываются, что у них в штате есть до 50 таких сотрудников.
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Зарплата для айтовцев в армии
В то же время, за последнее время некоторые компании изменили условия оплаты для специалистов служат на фронте. В частности, две фирмы приняли решение не сохранять зарплаты сотрудникам ВСУ.
24 IT-компании продолжают выплачивать денежную компенсацию работникам, служащим в армии, в полном объеме. Зимой таких компаний было 27. Стоит добавить, что у работодателей есть несколько опций по выплате зарплат работникам в ВСУ. Речь идет о следующих вариантах:
- Человек может получать зарплату в полном объеме в течение первых 6 месяцев службы;
- Предоставление полной денежной компенсации только специалистам, служащим непосредственно на передовой линии фронта, другим получают только часть заработной платы;
- Некоторые компании выбирают переводить фиксированную сумму ежемесячно или выплачивают только единовременную финансовую помощь;
- Также работодатели выплачивают работникам на протяжении службы разницу между полной среднемесячной зарплатой за последние 3 месяца и зарплатой специалиста по ВСУ/ТрО.