Кількість банкрутів росте: Польща встановила власний історичний рекорд
Джерело:Coface
У 2023 році у Польщі збанкрутувала 4 701 компанія, що на 1 949 більше ніж попереднього року. Однією із причин такого зростання, є війна в Україні.
Банкрутство у Польщі
Зростання банкрутства у Польщі торкнулося усіх сфер бізнесу, окрім сільського господарства. До слова, кількість підприємців, які оголосили про такий стан почала збільшуватися ще у 2016 році.
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Взагалі кількість нових банкрутів протягом майже багатьох років змінювалася так:
- 2013 – 2017 роки – від 700 до 900 нових банкрутів;
- 2018 рік – 975 банкрутів;
- 2019 рік – 1 019 банкрутів;
- 2020 рік – 1 242 банкрути;
- 2021 рік – 2 125 банкрутів;
- 2022 рік – 2 752 банкрути.
Що вплинуло на кількість банкрутів
Одним із багатьох чинників банкрутства в Польщі є війна в Україні. Також на бізнес вплинули:
- падіння внутрішнього попиту через високу інфляцію;
- зростання вартості банківських кредитів;
- проблеми в економіці Німеччини;
- загальне уповільнення ділової активності у країні.
Більшість зі збанкрутілих компаній Польщі належать до транспортної сфери. Проте минулого року також постраждали малі та середні фірми, які залежать від зовнішнього фінансування.