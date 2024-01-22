Росія знову сподівається на дієвість погроз
США та Євросоюз готуються до конфіскації заморожених російських активів. Їх загальний обсяг складає близько 300 мільярдів доларів.
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Російські пропагандисти вважають, що окупанти можуть у відповідь забрати активи західних компаній на своїй території. За словами росіян, сума збитків для західного бізнесу може скласти 288 мільярдів – трішки менше, аніж можуть конфіскувати у Росії за напад на Україну.
Раніше представники країн G7 повідомляли, що готуються виступити з рішучою заявою про свої наміри щодо Росії. Відповідне звернення вони повинні зробити після зустрічі наприкінці лютого, коли зустрінуться до другої річниці вторгнення Росії в Україну. За підрахунками росіян, інвестиції цих країн у російську економіку на кінець 2022 року дорівнювали саме 288 мільярдам доларів.
Як заявили російські пропагандисти, найбільші європейські інвестори у російську економіку виглядають наступним чином:
- Кіпр;
- Нідерланди;
- Німеччина;
- Франція;
- Італія.
Міжнародні агенства повідомляють, що перевірити правдивість заяв росіян неможливо, тому наскільки їхні підрахунки відповідають реальності, сказати ніхто не береться.