Россия снова надеется на действенность угроз
США и Евросоюз готовятся к конфискации замороженных активов. Их общий объем составляет около 300 миллиардов долларов.
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Российские пропагандисты считают, что оккупанты могут в ответ забрать активы западных компаний на своей территории. По словам россиян, сумма ущерба для западного бизнеса может составить 288 миллиардов – немного меньше, чем могут конфисковать у России за нападение на Украину.
Ранее представители стран G7 сообщали, что готовятся выступить с решительным заявлением о своих намерениях по России. Соответствующее обращение они должны сделать после встречи в конце февраля, когда встретятся ко второй годовщине вторжения России в Украину. По подсчетам россиян, инвестиции этих стран в российскую экономику к концу 2022 года равнялись именно 288 миллиардам долларов.
Как заявили российские пропагандисты, крупнейшие европейские инвесторы в российскую экономику выглядят следующим образом:
- Кипр;
- Нидерланды;
- Германия;
- Франция;
- Италия.
Международные агентства сообщают, что проверить правдивость заявлений россиян невозможно, поэтому, насколько их подсчеты соответствуют реальности, сказать никто не берется.