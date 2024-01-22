Банкротство в Польше
Рост банкротства в Польше затронул все сферы бизнеса, кроме сельского хозяйства. К слову, количество предпринимателей, объявивших о таком состоянии, начало увеличиваться еще в 2016 году.
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Вообще количество новых банкротов в течение почти многих лет изменялось так:
- 2013 – 2017 годы – от 700 до 900 новых банкротов;
- 2018 год – 975 банкротов;
- 2019 год – 1019 банкротов;
- 2020 год – 1 242 банкрота;
- 2021 год – 2 125 банкротов;
- 2022 год – 2 752 банкрота.
Что повлияло на количество банкротов
Одним из многих факторов банкротства в Польше есть война в Украине. Также на бизнес повлияли:
- падение внутреннего спроса из-за высокой инфляции;
- рост стоимости банковских кредитов;
- проблемы в экономике Германии;
- общее замедление деловой активности в стране.
Большинство из обанкротившихся компаний Польши принадлежат к транспортной сфере. Однако в прошлом году пострадали малые и средние фирмы, зависящие от внешнего финансирования.