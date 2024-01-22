Банкрутство у Польщі

Зростання банкрутства у Польщі торкнулося усіх сфер бізнесу, окрім сільського господарства. До слова, кількість підприємців, які оголосили про такий стан почала збільшуватися ще у 2016 році.

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Взагалі кількість нових банкрутів протягом майже багатьох років змінювалася так:

2013 – 2017 роки – від 700 до 900 нових банкрутів;

2018 рік – 975 банкрутів;

2019 рік – 1 019 банкрутів;

2020 рік – 1 242 банкрути;

2021 рік – 2 125 банкрутів;

2022 рік – 2 752 банкрути.

Що вплинуло на кількість банкрутів

Одним із багатьох чинників банкрутства в Польщі є війна в Україні. Також на бізнес вплинули:

падіння внутрішнього попиту через високу інфляцію;

зростання вартості банківських кредитів;

проблеми в економіці Німеччини;

загальне уповільнення ділової активності у країні.

Більшість зі збанкрутілих компаній Польщі належать до транспортної сфери. Проте минулого року також постраждали малі та середні фірми, які залежать від зовнішнього фінансування.