Золото "від брендів" виявилось підробкою: БЕБ викрило нелегальний бізнес на 30 мільйонів

В Одесі завершили розслідування щодо масштабної схеми виробництва та продажу контрафактних ювелірних виробів. Так званого бізнесмена, який завдав збитків на понад 30 мільйонів гривень, судитимуть.

Як працювала схема з підробленою ювеліркою

Розслідування розпочалося після звернення представника компанії – правовласника відомої торгової марки, пишуть в БЕБ.

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Він повідомив, що група злочинців, ймовірно, незаконно використовує логотип міжнародного ювелірного бренду та продає підробки, завдаючи власнику торговельної марки великих збитків.

Детективи встановили, що незаконний бізнес міг працювати на базі власної ювелірної майстерні в Одесі:

Організатором схеми, ймовірно, виявився 57-річний місцевий підприємець, офіційно зареєстрований із КВЕД "Виробництво ювелірних виробів".

Він облаштував майстерню в одному з житлових приміщень міста, де із золота та срібла виготовляли прикраси з незаконним використанням торговельних марок відомих світових брендів.

До роботи чоловік, ймовірно, залучив 50-річну одеситку, разом із якою організував продаж контрафактної продукції.

Фальшиві ювелірні вироби продавали через офіційно зареєстрований магазин в одному з ТРЦ Одеси. Крім того, замовлення приймали через соціальні мережі та месенджери, після чого надсилали прикраси поштою покупцям.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили контрафактні золоті прикраси загальною вартістю майже 4,6 мільйони гривень. Також правоохоронці припинили рооту підпільного ювелірного цеху.

За результатами експертизи встановлено, що незаконне використання об'єктів інтелектуальної власності завдало компанії-правовласнику збитків майже на 30 мільйонів гривень.

Контрафакт нівелює все це одним рухом. Бо не лише порушує права інтелектуальної власності. А й створює недобросовісну конкуренцію для тих, хто працює чесно, сплачує податки та відповідає за якість своєї продукції,

– каже директор БЕБ Олександр Цивінський.

До слова, навесні у Вінницькій області детективи Бюро економічної безпеки України викрили підприємство, яке працює у сфері виробництва ювелірних виробів і ухилялося від сплати податків. Загальна сума збитків перевищила 11 мільйонів гривень.

Суть порушення досить типова для малого та середнього бізнесу. Компанія перевищує ліміт доходів, але не змінює систему оподаткування, що дозволяє платити менше податків, ніж передбачено законом.