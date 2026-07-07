Как действовала схема с поддельной ювелиркой

Расследование началось после обращения представителя компании – правообладателя известной торговой марки, сообщают в БЭБ.

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Он сообщил, что группа преступников, вероятно, незаконно использует логотип международного ювелирного бренда и продает подделки, нанося владельцу торговой марки значительный ущерб.

Детективы установили, что незаконный бизнес мог работать на базе собственной ювелирной мастерской в Одессе:

Организатором схемы, вероятно, оказался 57-летний местный предприниматель, официально зарегистрированный по КВЭД "Производство ювелирных изделий".

Он оборудовал мастерскую в одном из жилых помещений города, где из золота и серебра изготавливали украшения с незаконным использованием торговых марок известных мировых брендов.

К работе мужчина, вероятно, привлек 50-летнюю одесситку, вместе с которой организовал продажу контрафактной продукции.

Поддельные ювелирные изделия продавали через официально зарегистрированный магазин в одном из ТРЦ Одессы. Кроме того, заказы принимали через социальные сети и мессенджеры, после чего отправляли украшения по почте покупателям.

В ходе обысков детективы БЭБ изъяли контрафактные золотые украшения общей стоимостью почти 4,6 миллиона гривен. Также правоохранители пресекли деятельность подпольного ювелирного цеха.

По результатам экспертизы установлено, что незаконное использование объектов интеллектуальной собственности нанесло компании-правообладателю ущерб почти на 30 миллионов гривен.

Контрафакт нивелирует все это одним махом. Ведь он не только нарушает права интеллектуальной собственности, но и создает недобросовестную конкуренцию для тех, кто работает честно, платит налоги и отвечает за качество своей продукции,

– говорит директор БЭБ Александр Цивинский.

К слову, весной в Винницкой области детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили предприятие, которое работает в сфере производства ювелирных изделий и уклонялось от уплаты налогов. Общая сумма убытков превысила 11 миллионов гривен.

Суть нарушения довольно типична для малого и среднего бизнеса. Компания превышает лимит доходов, но не меняет систему налогообложения, что позволяет платить меньше налогов, чем предусмотрено законом.