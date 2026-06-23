Что известно о контрабанде сигарет и неуплате акциза

Директору было предъявлено подозрение в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

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По версии следствия, на предприятии якобы действовала схема, которая позволяла под прикрытием легального производства изготавливать и продавать неучтенные табачные изделия. Такую продукцию, как утверждают следователи, выпускали вне бухгалтерского и налогового учета, что позволяло уклоняться от уплаты налогов в государственный бюджет.

Ключевой эпизод расследования в этом деле — это более 1 186 тонн табачного сырья:

сырье использовали для производства сигарет;

готовую продукцию реализовали без надлежащего учета;

акцизный налог с этих объемов не был уплачен в бюджет;

часть продукции могла попадать на нелегальный рынок.

Кроме того, в материалах дела фигурируют эпизоды, связанные с использованием поддельных акцизных марок и возможной контрабандой табачных изделий в страны Европейского Союза.

Известно, что для сокрытия незаконного сырья должностные лица предприятия сфальсифицировали факт его кражи. Именно это, согласно выводам налоговой проверки и судебной экономической экспертизы, привело к занижению акцизного налога на сумму свыше 2,3 миллиарда гривен.

Это дело не только о табачном рынке. Это дело о правилах. Если бизнес работает честно, то государство должно его защищать. Если под видом легальной деятельности выстраивается схема на миллиарды — государство обязано реагировать жестко и в рамках закона,

– говорит Кравченко.

Таким образом, если озвученные следствием факты подтвердятся в суде, речь идет о многомиллиардных потерях государственного бюджета из-за рынка нелегальных сигарет. Расследование продолжается, а окончательную оценку действиям подозреваемых должен дать суд.

К слову, исследование компании Kantar Украина в сфере маркетинговых данных и аналитики, опубликованное в октябре прошлого года, показало, что в Украине до сих пор 17,8% рынка обычных сигарет находится в тени. А сам теневой рынок составляет 5 миллиардов сигарет.

Эксперт Зоряна Стецюк в комментарии для "24 Канала" заявила, что только из-за нелегального рынка табака государство ежегодно теряет до 30 миллиардов гривен. Еще миллиарды гривен бюджет недополучает из-за теневого алкоголя.

Напомним, что в Харькове недавно одновременно раскрыли сразу две масштабные схемы незаконного оборота табачной продукции. Речь идет о подпольном производстве сигарет и отдельной сети сбыта нелегальных электронных сигарет и жидкостей к ним.

Правоохранители провели более 50 обысков. Общая стоимость изъятой продукции и оборудования превышает 37 миллионов гривен.