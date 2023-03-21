Бренд всесвітньо відомого таксі викрили на несплаті податків в Україні

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему ухилення від сплати податків на суму у декілька мільйонів гривень. Порушниками виявились особи українського представництва всесвітньо відомого бренду таксі.

Всесвітньо відомий бренд таксі ухилявся від сплати податків

У Бюро економічної безпеки не зазначили про який саме бренд йдеться, однак розповіли, що кошти, які іноземна компанія направляла в Україну на утримання представництва служби таксі та оплату роботи водіїв-партнерів, в незаконний спосіб переводилися в готівку.

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Як порушники обходили сплату податків

Директор та головний бухгалтер компанії організували схему за якої платежі здійснювалися на рахунки низки ФОПів в якості оплати за неіснуючі "інформаційно-посередницькі послуги".

Це дозволяло уникати сплати податків до державного бюджету у повному обсязі. Встановлена сума ухилення – 52 мільйони гривень .

. Наразі детективи з’ясовують всі обставини вчинення кримінального правопорушення та повне коло причетних до цієї схеми осіб.

Протягом січня – лютого 2023 року за результатами виявлення ризиків у сфері оподаткування створено та направлено до підрозділів детективів БЕБ 55 аналітичних продуктів та 10 аналітичних довідок на загальну суму ймовірних втрат бюджету 3,2 мільярда гривень.