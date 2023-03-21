Всесвітньо відомий бренд таксі ухилявся від сплати податків
У Бюро економічної безпеки не зазначили про який саме бренд йдеться, однак розповіли, що кошти, які іноземна компанія направляла в Україну на утримання представництва служби таксі та оплату роботи водіїв-партнерів, в незаконний спосіб переводилися в готівку.
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Як порушники обходили сплату податків
- Директор та головний бухгалтер компанії організували схему за якої платежі здійснювалися на рахунки низки ФОПів в якості оплати за неіснуючі "інформаційно-посередницькі послуги".
- Це дозволяло уникати сплати податків до державного бюджету у повному обсязі. Встановлена сума ухилення – 52 мільйони гривень.
- Наразі детективи з’ясовують всі обставини вчинення кримінального правопорушення та повне коло причетних до цієї схеми осіб.