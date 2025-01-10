БЕБ викрило у несплаті податків компанії, пов'язані з "королем контрабанди"

Бюро економічної безпеки викрило мережу компаній, які підозрюються в ухиленні від сплати 30 мільйонів гривень податку на прибуток.

Компанії пов'язані з відомим контрабандистом

Слідство не називає фігурантів справи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу БЕБ. За даними ЕП, ідеться, зокрема про одеський термінал "Олімпекс Купе", який пов'язаний з підсанкційним контрабандистом Вадимом Альперіним.

Дивіться також В Україні закрили рекордну за 5 років кількість ФОПів: детальна динаміка по сферах і регіонах

Термінал "Олімпекс Купе" фігурує у схемі нелегального експорту "чорного зерна".

При цьому у БЕБ зазначили, що підозрвані підприємства спеціалізуються на зберіганні й навантаженні сільськогосподарської продукції.

Підприємства входять до складу холдингу, що є резидентом ОАЕ, та фігурує у низці кримінальних проваджень і судових справ щодо непрозорої діяльності та несплати кредиторської заборгованості інвестиційним фондам США,

– йдеться у повідомленні БЕБ.

У чому підозрюють компанії

За даними слідства, службові особи компаній умисно занижують базу оподаткування. Зокрема, за даними податкової звітності, вартість їх послуг з перевалки вантажів складає 200 – 300 гривень за тонну, тоді як середня ринкова вартість аналогічних робіт в Україні становить 800 гривень.

Різниця між ринковою вартістю послуг і цифрами, зазначеними в податкових деклараціях компанії, була перекладена на підконтрольні підприємства, якими керували нерезиденти. Після цього маневру незадекларовані прибутки були повернуті в країну через незаконні операції зі зняття готівки.

У такий спосіб лише у 2023-2024 роках підприємства холдингу ухилились від сплати 30 мільйонів гривень податку на прибуток.

Що виявили обшуки

Детективи БЕБ провели обшуки на території зернового термінала та вилучили документацію, "що має ознаки підробки, та стосується походження, перевалки та експорту сільськогосподарської продукції".

Зазначають, що що службові особи та представники згадуваних компаній всіляко протидіють проведенню обшуків, відмовляються надавати запитувану інформацію й документи, блокують приміщення та намагаються приховувати речові докази.

При цьому детективи наголосили, що наразі встановлюється повне коло причетних до протиправної діяльності осіб, "серед яких у тому числі відомий підсанкційний контрабандист".