Завод Медведчука працює попри арешт: АРМА фіксує порушення

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) зафіксували факти незаконної діяльності на арештованому заводі ТОВ "Бетонбуд", який раніше пов'язували зі зрадником, екснардепом Віктором Медведчуком.

Завод Медведчука продовжує працювати

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума, передає 24 Канал. Під час огляду активу предаставники відомства встановили, що об'єкт використовують без належного дозволу. Зокрема, зафіксовано виготовлення та продаж бетонних сумішей, а також експлуатацію спеціального транспорту для їх перевезення.

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Що далі

Наразі агентство розпочало пошук управителя для цього активу. Окрім цього, в АРМА направили офіційні запити до низки держустанов:

до Нацполіції – для отримання відео з камер спостереження;

до Львівської міськради – щодо доступу до систем моніторингу руху транспорту;

до Укртрансбезпеки – для аналізу маршрутів, навантаження та технічних характеристик вантажоперевезень.

Також Західному МТУ АРМА доручили перевірити стан одометрів, наявність документів на техніку та фактичне місцезнаходження кожного транспортного засобу.

Довідково. Суд арештував та передав в управління АРМА майно вартістю майже 400 мільйонів гривень, яке належало найближчим родичам підозрюваних у державній зраді Віктора Медведчука та Тараса Козака ще у вересні 2024 року. Серед активів і "Бетонбуд". Наразі АРМА шукає управителя для цих активів.