Заводи зупиняються, без роботи тисячі людей: тривожний сценарій чекає на ринок праці в Україні

Зупинка великих підприємств та руйнування промислової й логістичної інфраструктури можуть посилити проблеми українського ринку праці. Експерти прогнозують, що в найбільш постраждалих регіонах реальне безробіття до кінця року може зрости до 24 – 26%, однак про масове безробіття наразі не йдеться.

Зупинка одного заводу може вдарити по тисячах людей

Проблеми на ринку праці до кінця року можуть посилитися передусім у регіонах, які одночасно потерпають від атак та зупинки великих підприємств, пише ТСН.

Проблема полягає не лише в тому, скільки працівників безпосередньо працює на підприємстві. Навколо великих заводів формується ціла мережа компаній, які залежать від їхньої роботи. Це, зокрема:

перевізники;

постачальники сировини;

ремонтні підприємства;

залізничні компанії та працівники;

сервісні компанії;

малий бізнес.

Тому зупинка великого підприємства може запустити ефект доміно.

Коли російський дрон спалює черговий склад чи зупиняється завод-гігант, відразу зникає робота для тисяч людей,

– пояснює голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський.

Особливо вразливою залишається металургія. Якщо великі підприємства скорочують або зупиняють роботу, це одразу позначається на суміжних спеціальностях – від рударів і залізничників до ремонтників.

Є загроза й для малого бізнесу

Наступним етапом ефекту доміно може стати скорочення замовлень у малого та середнього бізнесу. Наприклад, зупинка будівництва або великого торговельного об'єкта означає менше роботи для виробників:

меблів;

будматеріалів;

вікон і дверей;

металоконструкцій.

Скорочення доходів працівників великих підприємств також змінює поведінку споживачів. Люди починають менше витрачати на магазини, кафе, розваги та інші необов'язкові послуги.

У результаті бізнес отримує менше виручки, скорочує витрати та призупиняє найм. У найскладніших випадках це може закінчитися звільненнями.

У торгівлі та послугах побільшало звільнень

За оцінкою Забловського, за останні два місяці кількість реальних звільнень у торгівлі та сфері послуг могла зрости приблизно на 12 – 15%.

Ці сфери особливо залежать від споживчих витрат. Тому проблеми промисловості можуть із певною затримкою поширюватися на:

Магазини; Заклади харчування; Розважальні заклади; Різноманітні сервісні компанії.

Найбільше це може позначатися на містах, економіка яких залежить від одного чи кількох великих підприємств.

Удари по логістиці теж загрожують робочим місцям

Окремим фактором залишаються пошкодження складів і логістичної інфраструктури. Один склад може бути частиною великої мережі, у якій задіяні десятки інших компаній. З його роботою можуть бути пов'язані:

водії;

логістичні компанії;

виробники;

фермерські господарства;

охоронні підприємства;

ремонтні компанії.

Якщо великий логістичний центр припиняє роботу, частина цих компаній може втратити замовлення. Наприклад, пошкодження продовольчого складу може зменшити обсяги роботи для водіїв вантажівок-рефрижераторів.

Частина людей може піти на контрактну службу

Ще одним наслідком погіршення ситуації на ринку праці експерти називають збільшення кількості людей, які розглядатимуть контрактну службу у ЗСУ як варіант працевлаштування. За оцінкою економіста Олега Пендзина, це може стосуватися, зокрема, людей із технічними та робітничими спеціальностями.

Попит у війську є не лише на бойові спеціальності. Потрібні також працівники для ремонту, технічного забезпечення та логістики, зокрема:

слюсарі;

зварювальники;

водії;

інші технічні спеціалісти.

Водночас прогноз у 24 – 26% стосується саме найбільш постраждалих регіонів. Говорити про гарантоване масове безробіття по всій Україні наразі підстав немає: ризики залежать від ситуації з підприємствами, інфраструктурою та економічною активністю в конкретному регіоні.