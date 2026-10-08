Заводи зупиняються, без роботи тисячі людей: тривожний сценарій чекає на ринок праці в Україні
Зупинка великих підприємств та руйнування промислової й логістичної інфраструктури можуть посилити проблеми українського ринку праці. Експерти прогнозують, що в найбільш постраждалих регіонах реальне безробіття до кінця року може зрости до 24 – 26%, однак про масове безробіття наразі не йдеться.
Зупинка одного заводу може вдарити по тисячах людей
Проблеми на ринку праці до кінця року можуть посилитися передусім у регіонах, які одночасно потерпають від атак та зупинки великих підприємств, пише ТСН.
Проблема полягає не лише в тому, скільки працівників безпосередньо працює на підприємстві. Навколо великих заводів формується ціла мережа компаній, які залежать від їхньої роботи. Це, зокрема:
- перевізники;
- постачальники сировини;
- ремонтні підприємства;
- залізничні компанії та працівники;
- сервісні компанії;
- малий бізнес.
Тому зупинка великого підприємства може запустити ефект доміно.
Коли російський дрон спалює черговий склад чи зупиняється завод-гігант, відразу зникає робота для тисяч людей,
– пояснює голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський.
Особливо вразливою залишається металургія. Якщо великі підприємства скорочують або зупиняють роботу, це одразу позначається на суміжних спеціальностях – від рударів і залізничників до ремонтників.
Є загроза й для малого бізнесу
Наступним етапом ефекту доміно може стати скорочення замовлень у малого та середнього бізнесу. Наприклад, зупинка будівництва або великого торговельного об'єкта означає менше роботи для виробників:
- меблів;
- будматеріалів;
- вікон і дверей;
- металоконструкцій.
Скорочення доходів працівників великих підприємств також змінює поведінку споживачів. Люди починають менше витрачати на магазини, кафе, розваги та інші необов'язкові послуги.
У результаті бізнес отримує менше виручки, скорочує витрати та призупиняє найм. У найскладніших випадках це може закінчитися звільненнями.
У торгівлі та послугах побільшало звільнень
За оцінкою Забловського, за останні два місяці кількість реальних звільнень у торгівлі та сфері послуг могла зрости приблизно на 12 – 15%.
Ці сфери особливо залежать від споживчих витрат. Тому проблеми промисловості можуть із певною затримкою поширюватися на:
- Магазини;
- Заклади харчування;
- Розважальні заклади;
- Різноманітні сервісні компанії.
Найбільше це може позначатися на містах, економіка яких залежить від одного чи кількох великих підприємств.
Удари по логістиці теж загрожують робочим місцям
Окремим фактором залишаються пошкодження складів і логістичної інфраструктури. Один склад може бути частиною великої мережі, у якій задіяні десятки інших компаній. З його роботою можуть бути пов'язані:
- водії;
- логістичні компанії;
- виробники;
- фермерські господарства;
- охоронні підприємства;
- ремонтні компанії.
Якщо великий логістичний центр припиняє роботу, частина цих компаній може втратити замовлення. Наприклад, пошкодження продовольчого складу може зменшити обсяги роботи для водіїв вантажівок-рефрижераторів.
Частина людей може піти на контрактну службу
Ще одним наслідком погіршення ситуації на ринку праці експерти називають збільшення кількості людей, які розглядатимуть контрактну службу у ЗСУ як варіант працевлаштування. За оцінкою економіста Олега Пендзина, це може стосуватися, зокрема, людей із технічними та робітничими спеціальностями.
Попит у війську є не лише на бойові спеціальності. Потрібні також працівники для ремонту, технічного забезпечення та логістики, зокрема:
- слюсарі;
- зварювальники;
- водії;
- інші технічні спеціалісти.
Водночас прогноз у 24 – 26% стосується саме найбільш постраждалих регіонів. Говорити про гарантоване масове безробіття по всій Україні наразі підстав немає: ризики залежать від ситуації з підприємствами, інфраструктурою та економічною активністю в конкретному регіоні.