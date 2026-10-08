Остановка одного завода может ударить по тысячам людей

Проблемы на рынке труда к концу года могут усугубиться, прежде всего, в регионах, которые одновременно страдают от атак и остановки больших предприятий, пишет ТСН.

Проблема заключается не только в том, сколько работников непосредственно трудится на предприятии. Вокруг больших заводов формируется целая сеть компаний, которые зависят от их работы. Это , в частности:

перевозчики;

поставщики сырья;

ремонтные предприятия;

железнодорожные компании и работники;

сервисные компании;

малый бизнес.

Поэтому остановка большого предприятия может вызвать эффект домино.

Когда российский дрон сжигает очередной склад или останавливается гигантский завод, сразу исчезает работа для тысяч людей,

– объясняет глава секретариата Рады предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Особенно уязвимой остается металлургия. Если большие предприятия сокращают или останавливают работу, это сразу сказывается на смежных специальностях – от горняков и железнодорожников до ремонтников.

Существует угроза и для малого бизнеса

Следующим этапом эффекта домино может стать сокращение заказов у малого и среднего бизнеса. Например, остановка строительства большого торгового объекта означает меньше работы для производителей:

мебели;

строительных материалов;

окон и дверей;

металлоконструкций.

Сокращение доходов работников больших предприятий также меняет поведение потребителей. Люди начинают меньше тратить на магазины, кафе, развлечения и другие необязательные услуги.

В результате бизнес получает меньшую выручку, сокращает расходы и приостанавливает набор персонала. В самых сложных случаях это может привести к увольнениям.

В торговле и сфере услуг участились увольнения

По оценке Забловского, за последние два месяца количество реальных увольнений в торговле и сфере услуг могло вырасти примерно на 12–15%.

Эти сферы особенно зависят от потребительских расходов. Поэтому проблемы промышленности могут с определенной задержкой распространяться на:

магазины; Заведения общественного питания; Развлекательные заведения; Различные сервисные компании.

Больше всего это может сказываться на городах, экономика которых зависит от одного или нескольких больших предприятий.

Удары по логистике также угрожают рабочим местам

Отдельным фактором остаются повреждения складов и логистической инфраструктуры. Один склад может быть частью большой сети, в которой задействованы десятки других компаний. С его работой могут быть связаны:

водители;

логистические компании;

производители;

фермерские хозяйства;

охранные предприятия;

ремонтные компании.

Если большой логистический центр прекращает работу, часть этих компаний может лишиться заказов. Например , повреждение продовольственного склада может привести к сокращению объемов работы для водителей грузовиков-рефрижераторов.

Часть людей может пойти на контрактную службу

Еще одним последствием ухудшения ситуации на рынке труда эксперты называют увеличение количества людей, которые будут рассматривать контрактную службу в ВСУ как вариант трудоустройства. По оценке экономиста Олега Пендзина, это может касаться, в частности, людей с техническими и рабочими специальностями.

Спрос в армии существует не только на боевые специальности. Требуются также работники для ремонта, технического обеспечения и логистики, в частности:

слесари;

сварщики;

водители;

другие технические специалисты.

В то же время прогноз в 24–26 % касается именно наиболее пострадавших регионов. Говорить о гарантированной массовой безработице по всей Украине пока нет оснований: риски зависят от ситуации с предприятиями, инфраструктурой и экономической активностью в конкретном регионе.