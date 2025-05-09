"Я не хочу померти багатим": Білл Гейтс пожертвує майже весь капітал – про які суми мова

Колишній генеральний директор Microsoft і провідний філантроп Білл Гейтс оголосив, що прискорює графік благодійних внесків і планує передати 99% свого залишкового капіталу Фонду Білла і Мелінди Гейтс протягом наступних двох десятиліть.

Гейтс передасть майже весь свій капітал

У відкритому листі на сайті Фонду Гейтс зазначив, що не хоче "померти багатим", як писав Ендрю Карнегі в есе 1889 року "Євангеліє багатства". Він встановив новий термін завершення діяльності Фонду – 31 грудня 2045 року, коли організація остаточно припинить свою роботу, передає 24 Канал.

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Люди скажуть про мене багато чого, коли я помру, але я не хочу, щоб хтось зміг сказати: "він помер багатим. Занадто багато невідкладних проблем, аби утримувати ресурси, які можуть допомогти людям,

– написав Гейтс.

Діяльність фонду

За 25 років існування Фонд, який також отримав понад 30 мільярдів доларів від Воррена Баффета, витратив понад 100 мільярдів доларів на програми з охорони здоров'я й розвитку. Завдяки підтримці Фонду було створено Альянс вакцин GAVI та "Глобальний фонд", які врятували вже понад 80 мільйонів життів.

Також завдяки їхній роботі зокрема було відновлено зусилля з ліквідації поліомієліту та розроблено вакцину проти ротавірусу, що скоротила дитячу смертність від діареї на 75%.

Біл Гейтс пожертвує майже всі статки / Інфографіка gatesnotes

Гейтс подвоїть допомогу

Гейтс тепер планує подвоїти ці внески: загальна сума витрат до 2045 року перевищить 200 мільярдів доларів, включно з залишком ендавменту Фонду та майбутніми пожертвами самого Гейтса.

"Ми можемо досягти цілей Фонду значно швидше, якщо подвоїмо інвестиції й забезпечимо надійну підтримку для партнерів," — зазначив Гейтс.

Гранична дата існування фонду

Початкова хартія Фонду передбачала його ліквідацію "через десятиліття після наших смертей". Тепер граничною датою стане 31 грудня 2045 року, коли Фонд офіційно завершить діяльність.

"Я переконаний, що ми зможемо досягти результатів швидше та підготувати наступне покоління до нових викликів", – додав Гейтс.

Зауважте. Рішення прискорити розподіл капіталу він ухвалив у ювілейний рік: цього року Microsoft виповнюється 50 років, сам Гейтс досягне 70-річчя.

Хоча Фонд припинить існування 2045 року, Гейтс планує й надалі вкладати кошти в інновації в енергетиці та дослідження хвороби Альцгеймера через інвестиційний фонд Breakthrough Energy та компанію TerraPower. Усі прибутки від цих проєктів будуть реінвестовані у Фонд до його ліквідації.

Фонд Білла і Мелінди Гейтс відзначить 25-літній ювілей пізніше цього року, продовжуючи зосереджуватися на материнському та дитячому здоров’ї, вакцинах і боротьбі з бідністю.