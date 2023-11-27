Штучний інтелект у дії: прогноз від Білла Гейтса

Засновник Microsoft, Білл Гейтс, прогнозує, що ШІ вплине на сферу зайнятості та весь робочий процес. Про те, які саме зміни можна буде очікувати, читайте далі.

ШІ та сфера зайнятості

Білл Гейтс передбачає, що технології штучного інтелекту назавжди можуть змінити робочий процес. Вони не заберуть роботу у людей, але значно можуть її покращити: людству не доведеться так багато працювати.

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Текстові редактори не покінчили з офісною роботою, але вони змінили її назавжди. Роботодавці та працівники повинні були адаптуватися, і вони це зробили,

– сказав Гейтс.

Хоча штучний інтелект може принести певні позитивні зміни, Гейтс раніше визнавав ризики, пов'язані зі зловживанням штучним інтелектом.

Як ШІ вплине на тривалість робочого тижня

Білл Гейтс також розповів, що у майбутньому, машини зможуть виробляти всю їжу та інші речі. Відповідно, людям не доведеться працювати понад пʼять днів на тиждень, щоб заробити прожитковий мінімум.

Якщо зрештою ви отримаєте суспільство, в якому вам доведеться працювати лише три дні на тиждень, це, ймовірно, нормально,

— сказав Гейтс.

У той самий час, прогнози про скорочення робочого тижня були висунуті не лише Біллом Гейтсом. Генеральний директор JPMorgan, Джеймі Даймон, також висловив думку, що завдяки використанню штучного інтелекту наступне покоління працівників може працювати лише три з половиною дні на тиждень.

Засновник Microsoft передбачає, що ефект широкого впровадження ШІ буде меншим, ніж промислової революції, але його можна порівняти з компʼютеризацією.