Що показало опитування

В межах дослідження у серпні 2023 року були опитані керівники у банках і страхових компаніях, де працює понад тисяча співробітників. Більшість із них, хоч і мають різко протилежні думки про роль штучного інтелекту, все ж погоджуються, що з часом він замінить їхню роботу.

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Основні результати, які отримали дослідники:

Індустрія фінансових послуг розділена щодо того, чи є ШІ "другом" (45%) чи "ворогом" (40%), і характеризується поєднанням хвилювання, цікавості, побоювань і страху.



50% закладів вже інвестують у ШІ. Інституції Великобританії інвестують від 800 тисяч фунтів стерлінгів до 1,6 мільйона фунтів стерлінгів , тоді як установи США інвестують від 2,1 до 5 мільйонів доларів США .



, тоді як установи США інвестують від 2,1 . Дві третини (66%) керівників очікують зростання доходів завдяки ШІ в середньому на 20% протягом наступних трьох років.



завдяки ШІ в середньому протягом наступних трьох років. 57% респондентів вважають, що ШІ призведе до скорочення робочих місць із середнім скороченням штату на 30% протягом наступних трьох років.



протягом наступних трьох років. Майже три чверті (73%) керівників очікують, що їхню роботу з часом замінить ШІ.

Як фінустанови ставляться до ШІ

Штучний інтелект сприймається не однозначно. Приблизно 22% опитаних висловили ентузіазм щодо нього, тоді як 21% визнали, що відчувають певний рівень побоювань через суперечливий характер технології.

Молодші респонденти, як правило, сприймають ШІ більш позитивно, і лише 38% людей у ​​віці 25-34 років вважають його "ворогом".

Цікаво! Ці настрої поступово змінювалися зі збільшенням віку, досягнувши кульмінації в тому, що 47% респондентів віком від 55 років бачили ШІ більше як "ворога", ніж "друга".

Водночас компанії не дійшли згоди щодо впливу ШІ на бізнес. Запити щодо обслуговування клієнтів, перевірка кредитоспроможності клієнтів, автоматизація кредитування, а також дослідження ринку та аналіз даних показали майже однакові результати.

Зауважте! Хоч думки щодо перспективи впровадження ШІ розділилися, практично кожна фінансова установа вже почала свій шлях з цією технологією.