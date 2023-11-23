Що показало опитування
В межах дослідження у серпні 2023 року були опитані керівники у банках і страхових компаніях, де працює понад тисяча співробітників. Більшість із них, хоч і мають різко протилежні думки про роль штучного інтелекту, все ж погоджуються, що з часом він замінить їхню роботу.
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Основні результати, які отримали дослідники:
- Індустрія фінансових послуг розділена щодо того, чи є ШІ "другом" (45%) чи "ворогом" (40%), і характеризується поєднанням хвилювання, цікавості, побоювань і страху.
- 50% закладів вже інвестують у ШІ. Інституції Великобританії інвестують від 800 тисяч фунтів стерлінгів до 1,6 мільйона фунтів стерлінгів, тоді як установи США інвестують від 2,1 до 5 мільйонів доларів США.
- Дві третини (66%) керівників очікують зростання доходів завдяки ШІ в середньому на 20% протягом наступних трьох років.
- 57% респондентів вважають, що ШІ призведе до скорочення робочих місць із середнім скороченням штату на 30% протягом наступних трьох років.
- Майже три чверті (73%) керівників очікують, що їхню роботу з часом замінить ШІ.
Як фінустанови ставляться до ШІ
Штучний інтелект сприймається не однозначно. Приблизно 22% опитаних висловили ентузіазм щодо нього, тоді як 21% визнали, що відчувають певний рівень побоювань через суперечливий характер технології.
Молодші респонденти, як правило, сприймають ШІ більш позитивно, і лише 38% людей у віці 25-34 років вважають його "ворогом".
Водночас компанії не дійшли згоди щодо впливу ШІ на бізнес. Запити щодо обслуговування клієнтів, перевірка кредитоспроможності клієнтів, автоматизація кредитування, а також дослідження ринку та аналіз даних показали майже однакові результати.