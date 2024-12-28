Хто може розраховувати на подвійний стаж

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України (ПФУ) в Запорізькій області.

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Там пояснили, що стаж у подвійному розмірі означає, що за кожний відпрацьований рік на певних посадах до загального страхового стажу зараховуються два роки.

Норма стосується:

  • роботи в особливо шкідливих умовах праці, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації;
  • підземних робіт - на шахтах, рудниках, метрополітенах, на будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій;
  • роботи в екстремальних кліматичних умовах – на Крайній Півночі, у високогір'ях або інших територіях з несприятливим кліматом;
  • окремих видів військової служби: в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших особливо небезпечних завданнях;
  • медперсоналу, який задіяний у медичних закладах з високим рівнем ризику (інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо);
  • роботи на флоті, яка пов’язана з довготривалими рейсами;
  • робота в зоні надзвичайної ситуації (на ліквідації наслідків аварій, катастроф або стихійних лих).

Що потрібно для нарахування подвійного стажу

Для того, щоб отримати право на достроковий вихід на пенсію, громадяни повинні подати до Пенсійного фонду України відповідні документи. Серед необхідних документів – трудова книжка з відповідними записами, довідки від роботодавців, витяги з нормативно-правових актів, якщо змінилися умови праці.