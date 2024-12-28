Кто может рассчитывать на двойной стаж

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Запорожской области.

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Там объяснили, что стаж в двойном размере означает, что за каждый отработанный год на определенных должностях в общий страховой стаж засчитываются два года.

Норма касается:

  • работы в особо вредных условиях труда, связанных с воздействием высоких уровней шума, вибрации, токсичных веществ или радиации;
  • подземных работ - на шахтах, рудниках, метрополитенах, на строительстве или обслуживании подземных коммуникаций;
  • работы в экстремальных климатических условиях – на Крайнем Севере, в высокогорьях или других территориях с неблагоприятным климатом;
  • отдельных видов военной службы: в условиях боевых действий, антитеррористических операций или на других особо опасных заданиях;
  • медперсонала, который задействован в медицинских учреждениях с высоким уровнем риска (инфекционные больницы, психиатрические учреждения и т.д.);
  • работы на флоте, которая связана с долговременными рейсами;
  • работа в зоне чрезвычайной ситуации (на ликвидации последствий аварий, катастроф или стихийных бедствий).

Что нужно для начисления двойного стажа

Для того, чтобы получить право на досрочный выход на пенсию, граждане должны подать в Пенсионный фонд Украины соответствующие документы. Среди необходимых документов – трудовая книжка с соответствующими записями, справки от работодателей, выдержки из нормативно-правовых актов, если изменились условия труда.