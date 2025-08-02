Відомий усьому світу Білл Гейтс, який заснував власну імперію, досягнув зокрема й великого багатства. Станом на 2025 рік він має статків на суму 108 мільярдів доларів.

Як Білл Гейтс побудував свою імперію?

Це 13 сходинка цьогорічного списку Forbes, пише 24 Канал з посиланням на список.

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Білл Гейтс диверсифікував свій капітал, отриманий від компанії з розробки програмного забезпечення Microsoft, вклавши кошти у десятки інших активів, зокрема в компанію з утилізації відходів Republic Services та виробника тракторів Deere & Co,

– пише Forbes.

Так Гейтс, який ще із самого дитинства захоплювався комп’ютерами, кинув Гарвард, щоб у 1975 році (у віці 20 років) разом із Полом Алленом заснувати Microsoft – фірму з розробки програмного забезпечення. А вже у 1980-их роках компанія підписала контракт з IBM, що надало можливість Гейтс та Аллену отримати лідерство на ринку програмного забезпечення.

14 квітня 1993 року Microsoft Windows вперше досягла позначки 25 мільйонів ліцензованих користувачів.

Також компанія запустила програми:

Microsoft Office (1990 рік);

(1990 рік); Microsoft Network (1995 рік).

Наразі компанія виробляє неймовірно широкий набір програмних та апаратних продуктів. Станом на жовтень 2021 року компанія стала найбагатшою публічною компанією у світі.

Важливо! В січні 2025 року вартість Microsoft зросла до 461,1 мільярда доларів.

Що відомо про благодійність Гейтса?

Станом на березень 2020 року, коли Гейтс залишив раду директорів Microsoft, він володів близько 1,3% акцій цієї компанії. А вже у 2022 році підприємець передав акції Microsoft на мільярди доларів до трасту, що фінансує Фонд Гейтсів.

Однак у 2021 році Білл і його (вже колишня) дружина Мелінда Гейтс оголосили, що розлучаються. Й бізнесмен став одноосібним головою благодійного Фонду Гейтсів.

Станом на сьогодні Гейтс пожертвував понад 59 мільярдів доларів на потреби Фонду Гейтсів, включаючи дарування 20 мільярдів у 2022 році. Більшість його перших пожертвувань були у вигляді акцій Microsoft.

У травні 2025 року бізнесмен заявив, що віддасть 99% від свого статку до 2045 року (це рік, коли Фонд Гейтса завершить свою діяльність). До того часу сума статків очікується на рівні 200 мільярдів доларів.

Цікаво! Навіть якщо Білл Гейтс віддасть 99% свого статку, то все одно залишиться мільярдером.