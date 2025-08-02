Как Билл Гейтс построил свою империю?
Это 13 ступенька нынешнего списка Forbes, пишет 24 Канал со ссылкой на список.
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Билл Гейтс диверсифицировал свой капитал, полученный от компании по разработке программного обеспечения Microsoft, вложив средства в десятки других активов, в частности в компанию по утилизации отходов Republic Services и производителя тракторов Deere & Co,
– пишет Forbes.
Так Гейтс, который еще с самого детства увлекался компьютерами, бросил Гарвард, чтобы в 1975 году (в возрасте 20 лет) вместе с Полом Алленом основать Microsoft – фирму по разработке программного обеспечения. А уже в 1980-ых годах компания подписала контракт с IBM, что дало возможность Гейтс и Аллену получить лидерство на рынке программного обеспечения.
14 апреля 1993 года Microsoft Windows впервые достигла отметки 25 миллионов лицензированных пользователей.
Также компания запустила программы:
- Microsoft Office (1990 год);
- Microsoft Network (1995 год).
Сейчас компания производит невероятно широкий набор программных и аппаратных продуктов. По состоянию на октябрь 2021 года компания стала самой богатой публичной компанией в мире.
Важно! В январе 2025 года стоимость Microsoft выросла до 461,1 миллиарда долларов.
Что известно о благотворительности Гейтса?
По состоянию на март 2020 года, когда Гейтс покинул совет директоров Microsoft, он владел около 1,3% акций этой компании. А уже в 2022 году предприниматель передал акции Microsoft на миллиарды долларов в траст, финансирующий Фонд Гейтсов.
Однако в 2021 году Билл и его (уже бывшая) жена Мелинда Гейтс объявили, что разводятся. И бизнесмен стал единоличным председателем благотворительного Фонда Гейтсов.
По состоянию на сегодня Гейтс пожертвовал более 59 миллиардов долларов на нужды Фонда Гейтсов, включая дарение 20 миллиардов в 2022 году. Большинство его первых пожертвований были в виде акций Microsoft.
В мае 2025 года бизнесмен заявил, что отдаст 99% от своего состояния до 2045 года (это год, когда Фонд Гейтса завершит свою деятельность). К тому времени сумма состояния ожидается на уровне 200 миллиардов долларов.
Интересно! Даже если Билл Гейтс отдаст 99% своего состояния, то все равно останется миллиардером.