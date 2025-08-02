Как Билл Гейтс построил свою империю?

Это 13 ступенька нынешнего списка Forbes, пишет 24 Канал со ссылкой на список.

Читайте также Самый богатый человек в мире: какое состояние на сегодня имеет Илон Маск

Билл Гейтс диверсифицировал свой капитал, полученный от компании по разработке программного обеспечения Microsoft, вложив средства в десятки других активов, в частности в компанию по утилизации отходов Republic Services и производителя тракторов Deere & Co,

– пишет Forbes.

Так Гейтс, который еще с самого детства увлекался компьютерами, бросил Гарвард, чтобы в 1975 году (в возрасте 20 лет) вместе с Полом Алленом основать Microsoft – фирму по разработке программного обеспечения. А уже в 1980-ых годах компания подписала контракт с IBM, что дало возможность Гейтс и Аллену получить лидерство на рынке программного обеспечения.

14 апреля 1993 года Microsoft Windows впервые достигла отметки 25 миллионов лицензированных пользователей.

Также компания запустила программы:

Microsoft Office (1990 год);

(1990 год); Microsoft Network (1995 год).

Сейчас компания производит невероятно широкий набор программных и аппаратных продуктов. По состоянию на октябрь 2021 года компания стала самой богатой публичной компанией в мире.

Важно! В январе 2025 года стоимость Microsoft выросла до 461,1 миллиарда долларов.

Что известно о благотворительности Гейтса?

По состоянию на март 2020 года, когда Гейтс покинул совет директоров Microsoft, он владел около 1,3% акций этой компании. А уже в 2022 году предприниматель передал акции Microsoft на миллиарды долларов в траст, финансирующий Фонд Гейтсов.

Однако в 2021 году Билл и его (уже бывшая) жена Мелинда Гейтс объявили, что разводятся. И бизнесмен стал единоличным председателем благотворительного Фонда Гейтсов.

По состоянию на сегодня Гейтс пожертвовал более 59 миллиардов долларов на нужды Фонда Гейтсов, включая дарение 20 миллиардов в 2022 году. Большинство его первых пожертвований были в виде акций Microsoft.

В мае 2025 года бизнесмен заявил, что отдаст 99% от своего состояния до 2045 года (это год, когда Фонд Гейтса завершит свою деятельность). К тому времени сумма состояния ожидается на уровне 200 миллиардов долларов.

Интересно! Даже если Билл Гейтс отдаст 99% своего состояния, то все равно останется миллиардером.