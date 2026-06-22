Український фармгігант Biopharma будує новий завод в Румунії: стала відома дата запуску

Українська біофармацевтична компанія Biopharma планує запустити новий виробничий комплекс у румунському місті Арад. Це станеться вже найближчим часом.

Про завод Biopharma в Румунії

Нові потужності планують запустити наприкінці 2027 року, пише "Інтерфакс-Україна".

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Президент компанії Костянтин Єфименко розповів, що інвестиції у першу чергу складають 87 мільйонів євро. Загалом підприємство в Араді складатиметься з чотирьох черг різного масштабу.

Ми вже закінчили будувати корпус, до 1 вересня закінчимо підведення всіх інженерних комунікацій. Вже замовили лінію розливу. До кінця червня законтрактуємо реакторне обладнання і все інше технологічне обладнання. В грудні 2027 запускаємося,

– розповів Єфименко.

Також відомо, що разом із розвитком виробничого майданчика в Ужгороді сукупний обсяг інвестицій у два нові заводи становитиме близько 500 мільйонів доларів.

При цьому в компанії наголошують, що не концентруються лише на одному напрямку розвитку: Біла Церква – це флагманський завод. Одночасно розвиваються всі інші напрямки – Ужгород, і Арад.

Отже, Biopharma продовжує масштабну міжнародну експансію та паралельно інвестує у виробничі майданчики в Україні та Європі. Запуск нових заводів має суттєво збільшити виробничі потужності компанії та посилити її позиції на світовому ринку плазмових препаратів.

До слова, також новий фармзавод уже через пів року з’явиться на Закарпатті – його будує компанія Biopharma. Вона експортує продукцію до десятків країн і планує розширювати присутність у Європі, на Близькому Сході та в Латинській Америці.

Новий завод забезпечить повний цикл переробки плазми крові безпосередньо в Україні – від збору сировини до виготовлення готових лікарських засобів. На підприємстві вже завершили будівництво основного виробничого корпусу та складу для зберігання сировини, а також встановили сучасне технологічне обладнання, необхідне для запуску виробництва.

