Що відомо про новий завод Biopharma?
Компанія Biopharma вже готується запустити першу чергу одного із найбільших в Європі заводів із виробництва фармацевтичних продуктів та імунобіологічних препаратів. Очікується, що підприємство розпочне роботу вже у вересні, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Новий завод забезпечить повний цикл переробки плазми крові безпосередньо в Україні – від збору сировини до виготовлення готових лікарських засобів. На підприємстві вже завершили будівництво основного виробничого корпусу та складу для зберігання сировини, а також встановили сучасне технологічне обладнання, необхідне для запуску виробництва.
- Запуск першої черги дозволить створити близько 150 нових робочих місць, що матиме позитивний вплив на місцеву економіку та ринок праці.
- Загальний обсяг інвестицій компанії у цей етап проєкту становить 67 мільйонів євро, тоді як повна вартість першої черги оцінюється у 75 мільйонів євро.
Відкриття й закриття бізнесів в Україні: чому підприємцям зараз важко адаптуватися?
У 2025 році в Україні помітно зросла кількість закритих бізнесів. Причини різні – від зміни діяльності власників до зростання витрат.
Для 24 Каналу експертка з клієнтського напрямку Анастасія Ямелинець додає, що закриття бізнесу відбувається переважно через накопичення різних змін.
Експертка також говорить про суттєве зростання фінансового навантаження, як-от витрати на логістику, оренду, персонал, енергоносії тощо. Крім того, помітно змінилася споживча поведінка.
Наприклад, за даними маркетингової компанії Kantar, покупки стають більш раціональними: люди частіше порівнюють альтернативи, знижують частоту покупок і чутливіше реагують на ціну.
Бізнеси, які не встигають адаптуватися до цих змін або продовжують працювати за моделлю "як раніше" і не підкріплюють свої рішення актуальними даними, швидко втрачають стійкість.
І враховуючи ситуацію в країні, одним із головних чинників для закриття є воєнні ризики. Бізнес може страждати від перебоїв у роботі, міграції клієнтів, нестабільності постачання.
Не менш важливим є психологічний фактор: невизначеність, відкладений попит, зниження готовності інвестувати.
Новини українського бізнесу
Український ресторан NAI відкрився у престижному районі Кашкайш, Португалія, з інвестиціями близько 1 мільйона євро. Ресторан пропонує українські страви та атмосферу, розташований поруч із резиденцією Кріштіану Роналду, маючи середній чек 38 євро.
Укрпошта запровадила спеціальний тариф для військових: відправлення в прифронтові області за спецціною, а в інші області зі знижкою 25%. Знижка діє на відправлення до 30 кілограмів, якщо їх створено онлайн, і доступна військовим, авторизованим у застосунку Армія+.
Київський картонно-паперовий комбінат в Обухові зупинив роботу через обстріл "Шахедами" 3 квітня 2026 року. Зупинка комбінату ставить під загрозу постачання туалетного паперу "Обухів 65", "Диво" та інших санітарно-гігієнічних виробів.
Український холдинг "Інтерпайп" Віктора Пінчука придбав румунський завод AMTP Roman, що спеціалізується на виробництві безшовних сталевих труб.