Що відомо про новий заклад Ярославського по сусідству з Роналду?
Заклад відкрився у престижному районі Кінта-да-Марінья, що входить до нового комплексу Bloom Marinha, пише Forbes.
Дивіться також "Дробили" бізнес на ФОПи: відомі ювелірні мережі оштрафували на 70 мільйонів гривень
Приблизно 400 тисяч євро з бюджету інвестували у продукцію українських виробників – зокрема меблі, елементи декору, форму для персоналу та посуд.
Меню ресторану в Кашкайші розробили з урахуванням місцевих продуктів і преміального статусу району. У компанії зазначають, що для українців, які мешкають у Португалії, заклад став місцем, де можна почути рідну мову, скуштувати традиційні страви, зокрема борщ, і відчути атмосферу дому. Що ще відомо:
- У команді NAI Cascais працюють 24 співробітники;
- Середній чек у закладі прогнозують на рівні 38 євро.
- Ресторан розташований неподалік гольф-полів, п’ятизіркових готелів та узбережжя Атлантичного океану.
Також, за даними компанії, приблизно за 300 метрів знаходиться приватна резиденція футбольної зірки Кріштіану Роналду.
Цікаво! Серед співвласників NAI – Володимир Ярославський (33%), Дмитро Товстоляк (34%) та Олена Товстоляк (33%), яка обіймає посаду директора. Ярославський відповідає за концепцію меню та розвиток бренду, тоді як партнери залучені до операційного управління мережею.
Що відомо про український ресторанний бізнес?
В Україні у 2025 році відкривали все більше закладів харчування. Деякі з компаній зайшли на ринок Європи, Азії та США, а інші відкрили понад 100 нових точок в Україні.
MULTI COOK відкрила 150 нових локацій в Україні та 40 за кордоном у 2025 році і посіла 1 місце в рейтингу. "Галя Балувана" відкрила 129 нових локацій в Україні, зберігши 2 місце в рейтингу.
У 2025 році українці витратили найбільше в McDonald's – приблизно 5,7 мільярда гривень, згідно з даними Monobank. На другому місці витрати через сервіс Glovo – 4,3 мільярда гривень, а на третьому Bolt Food – 0,8 мільярда гривень.