Что известно о новом заведении Ярославского по соседству с Роналду?
Заведение открылось в престижном районе Кинта-да-Маринья, что входит в новый комплекс Bloom Marinha, пишет Forbes.
Примерно 400 тысяч евро из бюджета инвестировали в продукцию украинских производителей – в частности мебель, элементы декора, форму для персонала и посуду.
Меню ресторана в Кашкайше разработали с учетом местных продуктов и премиального статуса района. В компании отмечают, что для украинцев, которые живут в Португалии, заведение стало местом, где можно услышать родной язык, попробовать традиционные блюда, в частности борщ, и почувствовать атмосферу дома. Что еще известно:
- В команде NAI Cascais работают 24 сотрудника;
- Средний чек в заведении прогнозируют на уровне 38 евро.
- Ресторан расположен неподалеку гольф-полей, пятизвездочных отелей и побережья Атлантического океана.
Также, по данным компании, примерно в 300 метрах находится частная резиденция футбольной звезды Криштиану Роналду.
Интересно! Среди совладельцев NAI – Владимир Ярославский (33%), Дмитрий Товстоляк (34%) и Елена Товстоляк (33%), которая занимает должность директора. Ярославский отвечает за концепцию меню и развитие бренда, тогда как партнеры привлечены к операционному управлению сетью.
Что известно об украинском ресторанном бизнесе?
В Украине в 2025 году открывали все больше заведений питания. Некоторые из компаний зашли на рынок Европы, Азии и США, а другие открыли более 100 новых точек в Украине.
MULTI COOK открыла 150 новых локаций в Украине и 40 за рубежом в 2025 году и заняла 1 место в рейтинге. "Галя Балувана" открыла 129 новых локаций в Украине, сохранив 2 место в рейтинге.
В 2025 году украинцы потратили больше всего в McDonald's – примерно 5,7 миллиарда гривен, согласно данным Monobank. На втором месте расходы через сервис Glovo – 4,3 миллиарда гривен, а на третьем Bolt Food – 0,8 миллиарда гривен.