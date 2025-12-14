В каких заведениях украинцы тратят больше всего денег?

Больше всего в 2025 году украинцы потратили в McDonald's. Там граждане "оставили" примерно 5,7 миллиарда гривен в 2025 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на дашборд от Monobank.

Обратите внимание! Статистика Моно показывает расходы, сделанные именно через карту банка. То есть, наличные деньги в расчет не берутся. Также в этой статистике не учитываются транзакции сделаны через карты других банков.

Второе место занимают расходы на заведения, сделанные через сервис Glovo. Там украинцы оставили примерно 4,3 миллиарда гривен, заказывая в разных местах.

На третьем месте Bolt Food. Через эту систему, украинцы заказали еды из ресторанов на сумму – 0,8 миллиарда гривен.

В каких еще заведениях украинцы потратили больше всего в 2025:

KFC – почти 0,8 миллиарда гривен;

Пузата Хата – почти 0,7 миллиарда гривен;

Львовские круассаны – 0,4 миллиарда гривен;

Osama Sushi – 0,2 миллиарда гривен.

В предыдущем году ситуация была несколько иная. Тогда тройку сформировали:

больше всего украинцы оставляли в McDonald's – примерно 4,7 миллиарда гривен;

KFC – почти 0,7 миллиарда гривен;

Пузата Хата – 0,4 миллиарда гривен.

На самом деле то, что именно McDonald's стал лидером, это не удивительно. Ведь заведение создало довольно интересное предложение для тех, кто хочет поесть и меньше потратить. Дело в том, что этот ресторан предложил специальные комбо-меню на 15% дешевле, сообщает The Wall Street Journal.

Какие еще значительные расходы совершают украинцы?