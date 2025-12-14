В яких закладах українці витрачають найбільше грошей?
Найбільше у 2025 році українці витратили в McDonald's. Там громадяни "залишили" приблизно 5,7 мільярда гривень у 2025 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на дашборд від Monobank.
Зверніть увагу! Статистика Моно показує витрати зроблені саме через карту банку. Тобто, готівка до уваги не береться. Також в цій статистиці не враховуються транзакції зроблені через карти інших банків.
Друге місце займають витрати на заклади, зроблені через сервіс Glovo. Там українці залишили приблизно 4,3 мільярда гривень, замовляючи у різних місцях.
На третьому місці Bolt Food. Через цю систему, українці замовили їжі з ресторанів на суму – 0,8 мільярда гривень.
В яких ще закладах українці витратили найбільше у 2025:
- KFC – майже 0,8 мільярда гривень;
- Пузата Хата – майже 0,7 мільярда гривень;
- Львівські круасани – 0,4 мільярда гривень;
- Osama Sushi – 0,2 мільярда гривень.
У попередньому році ситуація була дещо інша. Тоді трійку сформували:
- найбільше українці залишали в McDonald's – приблизно 4,7 мільярда гривень;
- KFC – майже 0,7 мільярда гривень;
- Пузата Хата – 0,4 мільярда гривень.
Насправді те, що саме McDonald's став лідером, це не дивно. Адже заклад створив доволі цікаву пропозицію для тих, хто хоче поїсти і менше витратити. Річ у тім, що цей ресторан запропонував спеціальні комбо-меню на 15% дешевше, повідомляє The Wall Street Journal.
Які ще значні витрати здійснюють українці?
Найбільше зараз українці витрачають саме на продукти в супермаркеті. Це понад 40% від всіх витрат, якщо вірити статистиці. Цікаво, що найбільше у 2025 році українці витратили саме в АТБ.
Також значні суми українці витрачають на одяг. Найбільше коштів громадяни залишили саме в Sinsay.