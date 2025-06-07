Як мамі в декреті відкрити бізнес і заробляти з дому

Бути у декреті – не означає ставити життя на паузу. Для багатьох жінок цей період стає поштовхом до нового, зокрема, відкриття власного бізнесу. Гнучкий графік, робота з дому та можливість фінансової незалежності – лише частина переваг підприємництва.

Бізнес в декреті: з чого почати

З чого почати, як офіційно зареєструвати справу та які ідеї підходять для мам у декреті, розповідає 24 Канал. І перше, що вам потрібно – ідея.

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Ось кілька ідей для бізнесу в декреті:

Онлайн-магазин дитячих товарів або вживаного одягу – те, що сама мама добре знає і може просувати з власного досвіду.

– те, що сама мама добре знає і може просувати з власного досвіду. Виготовлення солодощів або корисної випічки на замовлення (торти, макаруни, десерти без цукру).

або на замовлення (торти, макаруни, десерти без цукру). Handmade бізнес : в'язання, шиття, виготовлення прикрас, іграшок, декору.

: в'язання, шиття, виготовлення прикрас, іграшок, декору. Продаж цифрових продуктів: розробка шаблонів, чек-листів, розвивальних матеріалів для дітей.

розробка шаблонів, чек-листів, розвивальних матеріалів для дітей. Блог або ведення сторінки у соцмережах: створення контенту, співпраця з брендами, інфопродукти.

або ведення сторінки у соцмережах: створення контенту, співпраця з брендами, інфопродукти. Професійні послуги онлайн : переклади, копірайтинг, дизайн, консультації як психолог, бухгалтер, коуч тощо.

: переклади, копірайтинг, дизайн, консультації як психолог, бухгалтер, коуч тощо. Послуги з організації дитячих свят – сценарії, декорації, подарункові бокси.

Як працювати офіційно

Для офіційного старту потрібно зареєструватися як ФОП (фізична особа-підприємець). Це можна зробити:

через портал Дія онлайн за кілька хвилин;

через ЦНАП або нотаріуса офлайн.

Зареєструвавшись, оберіть відповідний КВЕД (вид діяльності) та подайте заяву на спрощену систему оподаткування (єдиний податок). Для початку найзручнішим є 1-ша або 2-га група.

Пільги для мам у декреті

Декретна відпустка – це не перешкода для реєстрації ФОП. Більше того, якщо мама не веде активну господарську діяльність, вона може не сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за періоди, коли отримує державну допомогу по догляду за дитиною.

Що варто врахувати

Бізнес має бути гнучким – враховуйте, що час на роботу обмежений режимом дитини. Плануйте невеликі, але реалістичні кроки, не намагайтесь встигнути все, не плануйте справ більше, ніж ви можете фізично встигнути виконати.

Уникайте великих фінансових вкладень на старті – спершу радимо протестувати ідеї з мінімальними витратами.