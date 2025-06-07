Бизнес в декрете: с чего начать

С чего начать, как официально зарегистрировать дело и какие идеи подходят для мам в декрете, рассказывает 24 Канал. И первое, что вам нужно – идея.

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Вот несколько идей для бизнеса в декрете:

Онлайн-магазин детских товаров или подержанной одежды – то, что сама мама хорошо знает и может продвигать по собственному опыту.

– то, что сама мама хорошо знает и может продвигать по собственному опыту. Изготовление сладостей или полезной выпечки на заказ (торты, макаруны, десерты без сахара).

или на заказ (торты, макаруны, десерты без сахара). Handmade бизнес : вязание, шитье, изготовление украшений, игрушек, декора.

: вязание, шитье, изготовление украшений, игрушек, декора. Продажа цифровых продуктов: разработка шаблонов, чек-листов, развивающих материалов для детей.

разработка шаблонов, чек-листов, развивающих материалов для детей. Блог или ведение страницы в соцсетях: создание контента, сотрудничество с брендами, инфопродукты.

или ведение страницы в соцсетях: создание контента, сотрудничество с брендами, инфопродукты. Профессиональные услуги онлайн : переводы, копирайтинг, дизайн, консультации как психолог, бухгалтер, коуч и тому подобное.

: переводы, копирайтинг, дизайн, консультации как психолог, бухгалтер, коуч и тому подобное. Услуги по организации детских праздников – сценарии, декорации, подарочные боксы.

Как работать официально

Для официального старта нужно зарегистрироваться как ФЛП (физическое лицо-предприниматель). Это можно сделать:

через портал Дія онлайн за несколько минут;

через ЦНАП или нотариуса офлайн.

Зарегистрировавшись, выберите соответствующий КВЭД (вид деятельности) и подайте заявление на упрощенную систему налогообложения (единый налог). Для начала удобным является 1-я или 2-я группа.

Льготы для мам в декрете

Декретный отпуск – это не препятствие для регистрации ФЛП. Более того, если мама не ведет активную хозяйственную деятельность, она может не платить единый социальный взнос (ЕСВ) за периоды, когда получает государственную помощь по уходу за ребенком.

Что стоит учесть

Бизнес должен быть гибким – учитывайте, что время на работу ограничено режимом ребенка. Планируйте небольшие, но реалистичные шаги, не пытайтесь успеть все, не планируйте дел больше, чем вы можете физически успеть выполнить.

Избегайте больших финансовых вложений на старте – сначала советуем протестировать идеи с минимальными затратами.