Український бізнес написав маніфест до влади: що вимагає та чим погрожує

Українські підприємці звернулися до української влади з маніфестом. Вони закликали припинити корупцію та рейдерство, які заважають реалізації права на підприємницьку діяльність.

Маніфест опублікували символічно на День Конституції. В ньому йдеться про те, що влада порушує 42 статтю, яка гарантує право на підприємницьку діяльність.

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Про що йдеться у маніфесті

Підприємці вважають, що силові та судові органи за потурання влади чинять тиск на український бізнес. Особливо їх обурює те, що це відбувається у час повномасштабної війни проти окупантів.

Незаконний тиск на власників підприємств з боку корупціонерів уже спричинив другу хвилю еміграції промислового бізнесу за кордон. Це втрата робочих місць назавжди,

– йдеться у зверненні бізнесменів.

Також вони заявили, що корупція на всіх рівнях унеможливлює роботу й у без того складних умовах. Оскільки публічні протести можуть трактуватися як зрада та спроба зіграти на руку ворогу, підприємці втратили важелі для свого захисту.

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Вони пообіцяли створити публічний реєстр силовиків та суддів, які використовують своє службове становище для збагачення та тиску на підприємців. Також бізнесмени наголосили, що рейдерські атаки підривають економічну ситуацію, яка важлива для обороноздатності.