Манифест был опубликован символически в День Конституции. В нем говорится, что власти нарушают 42 статью, которая гарантирует право на предпринимательскую деятельность.

Интересно Не зарплатой единой: на что обратить внимание при выборе вакансии

О чем идет речь в манифесте

Предприниматели считают, что силовые и судебные органы при попустительстве властей оказывают давление на украинский бизнес. Особенно их возмущает то, что это происходит во время полномасштабной войны против оккупантов.

Незаконное давление на владельцев предприятий со стороны коррупционеров уже повлекло вторую волну эмиграции промышленного бизнеса за границу. Это потеря рабочих мест навсегда,

– говорится в обращении бизнесменов.

Также они заявили, что коррупция на всех уровнях делает невозможным работу и в без того сложных условиях. Поскольку публичные протесты могут рассматриваться как измена и попытка сыграть на руку врагу, предприниматели потеряли рычаги для своей защиты.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

Они пообещали создать публичный реестр силовиков и судей, использующих свое служебное положение для обогащения и давления на предпринимателей. Также бизнесмены подчеркнули, что рейдерские атаки подрывают экономическую ситуацию, которая важна для обороноспособности.