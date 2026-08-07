Бізнесу приходять шахрайські листи: українців закликали "не вірити в нісенітницю"

Український бізнес почав отримувати шахрайські листи. Підприємцям нібито пропонують заплатити, щоб їхні об’єкти не піддавалися атакам шахедів.

Які листи отримують власники бізнесів в Україні

Лист з відповідними погрозами опублікував позаштатний радник президента Сергій "Флеш".

Об'єкти вашої компанії є нашими військовими цілями,

– йдеться у листі.

Наголошується, що знищенню нібито підлягають автозаправні станції, склади та логістика, а всі об'єкти позначені й будуть піддані військовим атакам. Українцям пропонують домовитися та написати у Telegram контакту Restor33.

P.S. Ви можете вірити нам чи ні, можете думати, що це обман, але це нічого не змінить. Ви можете звертатися до СБУ – там вас заспокоять, але й це нічого не змінить,

– написано у зверненні.

Власникам бізнесу заявили, що "війна давно вже стала бізнесом". А змінити ситуацію нібито можна лише самостійно – домовившись із "представником".

Водночас Флеш висловив своє сподівання, що "всім вистачить мудрості не вірити в цю нісенітницю".

Нагадаємо, що росіяни масовано атакують український бізнес. У ніч проти 5 серпня Росія здійснила масований комбінований удар по Києву та Київській області, завдавши удару по магазинах, підприємствам тощо.

В уряді наголосили, що важливо не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої потреби внаслідок російських атак. Насамперед це актуально для прифронтових регіонів.