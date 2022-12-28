Бізнес погіршив оцінку податкового режиму України: на що найбільше скаржаться підприємці

Українські компанії погіршили власні оцінки податкового режиму у країні. "Податковий індекс" за час воєнного стану скоротився з 3,01 до 2,97 бала, при 5 максимально можливих.

Про це свідчать результати опитування 111 підприємств Європейською бізнес асоціацією (EBA) наприкінці 2022 року. На що найбільше скаржаться українські компанії – далі.

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Деталі цьогорічного індексу

За даними EBA, найнижчу оцінку цьогоріч отримали адміністрування податків та підготовка податкової звітності – 2,74 бала. Так, 41% респондентів оцінює процедуру задовільно, коли 39% вважають її обтяжливою. Найбільше підприємці скаржаться на кількість часу, який необхідно витратити на підготовку податкової звітності і сплату податків.

При цьому, оцінка якості податкового законодавства за результатами року зросла, до 2,86 бала. 40% опитаних оцінили якість задовільно, 26% – позитивно, а 34% – незадовільно.

Тим часом оцінка фіскального тиску перебуває у нейтральній площині – 3,24 бала. Проте, бізнес повідомляє про погіршення ситуації цього року. Так, лише 4% респондентів наголосили на відсутності тиску з боку податкової, коли у 2021 році про це заявляли 36% опитаних.

На оцінки компаній вплинули блокування податкових накладних, необґрунтовані інформаційні запити та витребування документів. Формальний підхід податківців до розгляду скарг бізнесу призвів до необхідності звернення до суду великої кількості компаній,

– підсумували в EBA.

Так, бізнес закликає врахувати складнощі роботи в умовах воєнного стану й лібералізувати податкове адміністрування та вимоги до підприємств.