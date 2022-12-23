Війна змінила українського споживача

Більш ніж половина українців (53%) віддають перевагу саме українським брендам. Здебільшого це через бажання підтримати українську економіку та українські компанії. Але не менш важливим фактором є те, чи перераховує бізнес гроші на ЗСУ. Це показало дослідження від Kantar.

Зверніть увагу Київстар закликав бізнеси єднатися, щоб забезпечити Україну зв'язком під час відключень світла

Як українці обирають бренд

Головний фактор, на який зараз зважають українські покупці при виборі бренду – це відсутність зв’язків з Росією.

Через погіршення фінансової ситуації для українців також важливо, якщо бренд робить акції на свої товари чи послуги.

Ну і, звісно ж, донат на ЗСУ з кожного проданого товару дає величезну перевагу бренду в очах покупців.

Цікаво, що найбільш вимогливою до бізнесу є молодь у віці 18 – 24 років.

Саме молодь найбільше серед інших висуває запит на соціальну відповідальність компаній, тому в них перелік основних запитів більший. Вони звертають увагу й на волонтерську діяльність, і на політичну позицію бренду,

– йдеться у дослідженні Gradus Research.

Як українці сприймають рекламу та комунікацію

Більшість українців (54%) вважає, що українські бренди повинні продовжувати рекламувати свої товари та послуги в умовах війни. Але при цьому кожен другий українець хоче, щоб така реклама все ж враховувала воєнні реалії.

Більше гумору та патріотизму

Українці не проти (74%), якщо бренд використовує патріотичну тему у своїй рекламі. Також гарно сприймаються воєнні образи “Патрона”, “Байрактара”, “Хімарса”. Але тут важливо не перейти межу, адже “використання війни для хайпу” навпаки викликає роздратування у споживачів.

А ще попри війну українцям подобається гумор. Позитивно до нього в рекламі ставиться 71% респондентів.

Що хочуть чути українці від свого бренду

73% позитивно сприймають інформацію про продукти;

65% добре реагують на повідомлення про запуск новинок;

50% нормально сприймають новини про сам бренд.

Українці загалом позитивно ставляться до бренд-комунікацій. Це цілком підтверджує тренд на раціональність. Якщо бренди рекламуються, то економіка функціонує,

– йдеться у дослідженні Data Science Publicis Groupe Ukraine.

Як адаптуватися бізнесу

Бізнес не може продовжувати працювати так, як і рік тому. Часи змінилися, а значить, щоб залишатися в серцях клієнтів, потрібно задовольняти їхні потреби. Зібрали для вас кілька важливих порад.

Підтримуйте ЗСУ . По-перше, це вклад у нашу спільну перемогу. А по-друге, донати на ЗСУ з кожного придбаного товару – це головний фактор, на який зважають українці при виборі бренду. При цьому дуже важливо звітувати про свої донати, щоб не втратити довіру покупців.

. По-перше, це вклад у нашу спільну перемогу. А по-друге, донати на ЗСУ з кожного придбаного товару – це головний фактор, на який зважають українці при виборі бренду. При цьому дуже важливо звітувати про свої донати, щоб не втратити довіру покупців. Геть від Росії . Якщо ваш бізнес і досі має зв’язки з Росією чи у вашому штаті є російські працівники – це величезний репутаційний ризик.

. Якщо ваш бізнес і досі має зв’язки з Росією чи у вашому штаті є російські працівники – це величезний репутаційний ризик. Будьте корисними суспільству . Українці, а особливо молодь, дуже цінують бренди, які несуть суспільну користь – займаються волонтерською діяльністю, допомагають дітям та переселенцям тощо.

. Українці, а особливо молодь, дуже цінують бренди, які несуть суспільну користь – займаються волонтерською діяльністю, допомагають дітям та переселенцям тощо. Говоріть українською . Все більше клієнтів звертають увагу на мову, якою з ними спілкується бренд. Якщо бізнес працює в Україні, то повинен спілкуватися з клієнтами українською.

. Все більше клієнтів звертають увагу на мову, якою з ними спілкується бренд. Якщо бізнес працює в Україні, то повинен спілкуватися з клієнтами українською. Не паразитуйте на війні . Українцям подобається патріотична і військова айдентика. Але бізнесу слід бути дуже обережним, щоб не використати їх у недоречній ситуації, яка навпаки викличе негатив серед клієнтів.

. Українцям подобається патріотична і військова айдентика. Але бізнесу слід бути дуже обережним, щоб не використати їх у недоречній ситуації, яка навпаки викличе негатив серед клієнтів. Враховуйте воєнну реальність . Зараз слід робити акцент на продуктах і товарах, які полегшать життя українців у цих складних і непевних умовах. Наприклад, банк може розповісти про свою нову послугу, яка спрощує розрахунки в застосунку для українських біженців за кордоном, а мережа магазинів може зробити акцент на тому, що всі її точки забезпечені генераторами.

. Зараз слід робити акцент на продуктах і товарах, які полегшать життя українців у цих складних і непевних умовах. Наприклад, банк може розповісти про свою нову послугу, яка спрощує розрахунки в застосунку для українських біженців за кордоном, а мережа магазинів може зробити акцент на тому, що всі її точки забезпечені генераторами. Будьте оптимістами. Гумор – це чудовий спосіб, який допомагає справитися з надважкою реальністю. Українці цінують бренди, які вміють влучно жартувати навіть під час війни.

Які інструменти допоможуть бізнесу працювати попри війну

Сьогодні як ніколи важливо оперативно реагувати на зміну поведінки та потреби клієнтів. Найефективніше у цьому допомагають Big Data-сервіси. Наприклад, українським компаніям Київстар Бізнес пропонує інструменти на основі великих даних, які допоможуть залучити нових клієнтів та оцінити ризики шахрайства.

Інструменти для залучення клієнтів

Портрет клієнтів. Цей інструмент дозволяє подивитися на цільову аудиторію, сегментувавши її за сотнею критеріїв, серед яких стать, вік, стиль життя, інтереси, наявність домашніх тварин тощо. Як це працює? Фахівці Київстар можуть проаналізувати клієнтську базу компанії та сформувати узагальнений неперсоніфікований образ клієнта. У результаті замовник отримає візуалізований звіт, де у відсотках будуть відображені обрані характеристики. Завдяки цьому бренд зможе уточнити свою маркетингову стратегію, додати нові позиції в асортимент продукції або персоніфікувати пропозицію для різних цільових груп.

З точки зору сегментів ми суттєво просунулися за останній рік. Кількість критеріїв, які ми ідентифікуємо за допомогою машинного навчання, становить уже більш як 100 на сьогодні,

– каже Андрій Желєзняк, директор напрямку Big Data в Київстар.

За допомогою look-alike моделі бізнес може суттєво збільшити свою базу клієнтів. Великі дані дозволяють проаналізувати вашу аудиторію, яка вже користується вашими послугами, і знайти схожих на них потенційних покупців, які з високою ймовірністю зацікавляться пропозицією.

Event-маркетинг – це нова послуга від Київстар, яка враховує певні події і дозволяє бізнесу оперативно реагувати на потенційні зміни в житті їхніх клієнтів. Скажімо, виїзд за кордон, плани купити авто чи нерухомість, народження дитини тощо.

Наприклад, клієнт ідентифікується як тимчасово переміщена особа з точки зору географічної поведінки. У цьому випадку умовна піцерія, яка розташована неподалік від нього, може спрямувати (таргетувати) свою пропозицію на такого покупця та отримати нового клієнта,

– пояснює Андрій Желєзняк.

Таргетовані та тригерні розсилки. Це також необхідні маркетингові інструменти для бізнесу, який хоче оперативно реагувати на події в повсякденному житті клієнта. Так, з таргетованими SMS вашу пропозицію можна націлити на обрану за Big Data-фільтрами аудиторію. Наприклад, мережа приватних дитячих садочків може розповісти про початок роботи, запустивши розсилку на родини з дітьми в їхньому районі міста.

Водночас тригерні розсилки допомагають бізнесу надсилати пропозиції клієнту в правильний час і в правильному місці. Тригером може стати певна подія або геолокація. Наприклад, клієнт проходить ввечері повз ваш супермаркет і може в цей час отримати повідомлення зі знижкою на певні продукти.

Може здатися, що така послуга доступна лише великому бізнесу. Але це не так. Платформа для самостійних таргетованих розсилок ADWISOR дає змогу скористатися інструментом навіть ФОПам, які лише розпочали свій невеличкий бізнес.

Digital-маркетинг відновлюється дуже швидко. Це перспективний напрямок і у Київстар Бізнес є пропозиції і щодо таргетингу аудиторії в інтернеті, щоб банерна реклама охоплювала саме ту аудиторію, яка вам потрібна.

Важливо, що Київстар дотримується Законів України “Про інформацію” та “Про захист персональних даних” і не передає та не продає персональні дані абонентів, зокрема записи розмов, тексти SMS/MMS та історію браузера третім особам. Усі аналітичні моделі з використанням Big Data будуються на основі неперсоніфікованих та зашифрованих даних.

Змінюйтесь разом з клієнтами

Війна змінила все, зокрема й ставлення клієнтів до брендів. Якщо раніше на першому місці була ціна чи якість продукту, тепер важливішим є спільний внесок у перемогу. Щоб бізнес “вижив” та розвивався в нових реаліях, йому потрібно зрозуміти зміни у потребах свого клієнта та навчитися заново комунікувати з ним. Аби не робити це дослідження наосліп, бізнес може скористатися сучасними маркетинговими інструментами, які пропонує світ великих даних.