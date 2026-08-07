Неплатежі та економія: російський бізнес переходить у режим виживання

Стан корпоративного сектору Росії другому кварталі поточного року суттєво погіршився. Опитування демонструють, що проблеми зростають майже за всіма ключовими напрямами.

Що відбувається з бізнесом у Росії

Але найбільшим викликом стали саме неплатежі між компаніями, про що повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Затримки розрахунків із контрагентами – це головна проблема майже 40% підприємств. Тобто майже половини від усієї кількості. І це на 5,6 % пункту більше, ніж кварталом раніше.

Зокрема, висока ключова ставка Центрального банку Росії обмежила доступ до дешевих кредитів. А це означає, що дедалі більше компаній фінансують свою діяльність коштом прострочення платежів постачальникам. Таким чином кредиторська заборгованість фактично стала альтернативою банківському кредитуванню.

Слабкий внутрішній попит – це друга велика проблема, на яку вказали 33% учасників опитування. Але бізнес не розширив виробництва, а почав жорстко економити.

Наприклад, скорочувати витрати планують уже 86,3% компаній – на 20,9 % пункту більше, ніж кварталом раніше.

Ще 26% підприємств хочуть підвищити ціни, щоб компенсувати зростання витрат.

Про нестачу обігових коштів повідомили вже 26,9% компаній. Тоді як 15% назвали проблемою недоступність кредитів.

Так підприємства все рідше звертаються до банків та частіше перекладають фінансовий тиск на своїх контрагентів – через затримки розрахунків.

Ба більше, частка російських компаній, які повідомили про труднощі з постачанням сировини, матеріалів та комплектувальних, зросла до 23,1%. За квартал показник зріс на 12,5 % пункту.

Негативна динаміка спостерігається також у виробництві.

Частка компаній, які скоротили випуск продукції, зросла до 14,1%, а частка підприємств, що заморозили або відклали інвестиційні програми, – до 12,8%,

– зазначили у розвідці.

Обидва показники за квартал додали майже п'ять відсоткових пунктів. Тобто бізнес не тільки реагує на поточні труднощі, а й скорочує вкладення в майбутнє.

Так корпоративний сектор Росії втрачає здатність підтримувати звичний режим роботи. Поступово економічний тиск переміщується з фінансової системи безпосередньо на підприємства.

Нагадаємо, що рада директорів Центробанку Росії знизила процентну ставку на 25 базисних пунктів. Тобто до 14% річних.

Водночас загальний обсяг проблемної заборгованості російського бізнесу сягнув 8,14 мільярда доларів. Найгірша ситуація спостерігається серед мікробізнесу.