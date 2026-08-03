Що відбувається у Росії
Центр макроекономічних досліджень Сбербанку проаналізував дані податкової служби про підприємства за останнє десятиліття.
Кількість ліквідацій завжди російського бізнесу перевищувала кількість нових реєстрацій. Але раніше понад 80% закриттів припадало на компанії, які фактично не працювали або надавали недостовірні відомості.
Але цьогоріч зросла кількість закриттів, які значно більше пов’язані з реальними рішеннями бізнесу. За підрахунками Сбербанку, їхня кількість збільшилася приблизно з 5 до 12 – 15 тисяч організацій на місяць.
Зростання забезпечили реорганізація, ліквідація поза процедурою банкрутства і насамперед спрощене припинення діяльності — добровільне закриття юридичної особи, що належить до суб’єктів малого та середнього підприємництва, за рішенням її засновників,
– зазначають автори дослідження.
Водночас різко скоротилася кількість реєстрацій нового бізнесу. У результаті, "підприємства увійшли в першу повноцінну демографічну кризу".
За підрахунками, у січні – травні було зареєстровано 62 тисячі компаній проти 80 тисяч роком раніше. У травні на 1 тисячу чинних підприємств припадало 4,3 нових реєстрації проти 5,5 припинень діяльності з економічних причин.
Спад охопив майже всі галузі, але найбільший внесок зробили:
- торгівля;
- будівництво;
- обробна промисловість.
Це саме ті сфери, де зосереджені малі та середні підприємства.
Наголошується, що демографічний розрив уперше почав відображати погіршення становища чинного бізнесу, а не чергове очищення реєстру.
Нагадаємо, що з бізнесом у Росії проблеми вже досить давно. Зокрема, російські компанії наближаються до дефолту.
Річ у тім, що загальний обсяг заборгованостівже сягнув 8,14 мільярдів доларів. Ба більше, він продовжує активно збільшуватися.