Як змінилося податкове навантаження на бізнес за час війни

На початку повномасштабного вторгнення податкова політика України була максимально гнучкою. Основною метою було допомогти бізнесу адаптуватися до нових умов, зберегти виробничі потужності та робочі місця.

Як уряд підтримує бізнес

У Міністерстві фінансів пояснюють, що завдяки цьому вдалося утримати економічну активність і запобігти глибокому падінню економіки, повідомляє 24 Канал.

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Ключова задача для України під час воєнного стану – створити умови для забезпечення потреб воєнної кампанії,

– підкреслюють у Мінфіні.

У 2022 році для підтримки бізнесу, який залишається ключовим джерелом податкових надходжень, була впроваджена програма релокації підприємств до більш безпечних регіонів. Це дозволило зберегти робочі місця та забезпечити стабільну сплату податків.

Зауважте! Також у період воєнного стану діють особливі правила проведення податкових перевірок, що допомагає бізнесу працювати у складних умовах війни.

Особливі умови оподаткування

З 1 квітня 2022 року по 1 серпня 2023 року в Україні діяли спеціальні податкові умови. ФОПи та юридичні особи могли перейти на спрощену систему оподаткування – стати платниками єдиного податку III групи з податковою ставкою лише 2% від суми доходу.

Хоча ця система була доступна для широкого кола платників податків, у Міністерстві фінансів зазначають, що все ж існували певні обмеження щодо її застосування.

Цікаво! Також деякі експерти критикують запровадження спрощеної системи оподаткування, яка у перші дні вторгнення дозволяла ввозити товари на суму до 2 мільярдів гривень, сплачуючи лише 2% від обороту.