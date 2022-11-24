Релокація українського бізнесу до ЄС: переваги та недоліки

Переважно підприємці релокують свій бізнес в межах України. Однак чимала частина перенесла чи планує це зробити до ЄС. Яка країна стала лідером за кількістю релокації українського бізнесу та з якими недоліками зіштовхуються українські підприємці, розповідаємо далі.

Релокація бізнесу за кордон

83% підприємців, котрі релокували бізнес за кордон, відповіли, що обрали країни ЄС для цього. Лідером за вибором для переміщення стала Польща. Також 73% відповіли, що планують перемістити бізнес до ЄС.

Читайте також Як спілкуватися з колегами і клієнтами під час війни: 6 важливих порад

Євроінтеграція бізнесу / Інфографіка Gradus

Як бізнес обирає країну для релокації

Розглядаючи варіант релокації бізнесу, підприємці керуються рядом драйверами вибору. Найбільше вони звертають увагу на наявність ділових зв'язків, місце проживання та інфраструктуру.

42% – наявність ділових зв'язків.

35% – місце проживання.

19% – розвиток інфраструктури.

16% – попит на продукти / послуги бізнесу.

13% – система оподаткування, менш конкурентне оточення, наявність можливостей для розвитку підприємства.

3% – менше законодавчих бар'єрів для початку бізнесу та також кліматичні, або ландшафтні умови.

Переваги та недоліки ведення бізнесу в ЄС

90% опитаних підприємців вважає, що український бізнес спроможний бути конкурентним та успішним на європейських ринках.

Серед переваг всі опитані респонденти виокремили сталі правила та великі ринки збуту. Що стосується недоліків, то їх підприємці вбачають у високій конкуренції, податках та бюрократії.

Переваги ЄС для відкриття бізнесу

39% – сталі правила ведення бізнесу.

36% – доступ до великих ринків збуту.

28% – доступ до засобів кредитування.

27% – прозорість правил оподаткування та бухгалтерський облік.

25% – вільний рух робочої сили, товарів, послуг та капіталів.

20% – відсутність митних чи кількісних обмежень у межах ЄС.

20% – сурове дотримання конкурентної політики та прав інтелектуальної власності.

19% – розширення доступу до фондів ЄС та програм підтримки бізнесу.

18% – спрощені адміністративні процедури торгівлі з іншими країнами-членами ЄС.

17% – єдиний стандартний процес сертифікації.

Недоліки ЄС для відкриття бізнесу

36% – висока конкуренція з боку вже існуючих бізнесів в країнах ЄС.

29% – високе податкове навантаження.

28% – висока бюрократія.

27% – вища оплата працівників.

19% – труднощі з веденням документації та обліку мовою країни реєстрації.

19% – наявність додаткових витрат на організаційні питання.

16% – важкість сертифікації товарів в країнах ЄС.

16% – складність ведення бізнесу для іноземців.

11% – складність відкриття компаній для іноземців.

11% – складність відкриття банківського рахунку для нової компанії.

Який відсоток опитаних підприємців вважає, що релокація бізнесу в ЄС – це можливість / Інфографіка Gradus