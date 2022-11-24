Релокация украинского бизнеса в ЕС: преимущества и недостатки
Источник:Gradus
Преимущественно предприниматели релоцируют свой бизнес в пределах Украины. Однако большая часть перенесла или планирует это сделать в страны ЕС. Какая страна стала лидером по количеству релокации украинского бизнеса и с какими недостатками сталкиваются украинские предприниматели.
Релокация бизнеса за границу
83% предпринимателей, релоцировавших бизнес за границу, ответили, что избрали страны ЕС для этого. Лидером выбора для перемещения стала Польша. Также 73% ответили, что планируют переместить бизнес в ЕС.
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Как бизнес выбирает страну для релокации
Рассматривая вариант релокации бизнеса, бизнесмены управляются рядом драйверами выбора. Больше всего они обращают внимание на наличие деловых связей, местожительства и инфраструктуру.
- 42% – наличие деловых связей.
- 35% – место жительства.
- 19% – развитие инфраструктуры.
- 16% – спрос на продукты/услуги бизнеса.
- 13% – система налогообложения, менее конкурентное окружение, наличие возможностей для развития предприятия.
- 3% – меньше законодательных барьеров для начала бизнеса, а также климатические или ландшафтные условия.
Достоинства и недостатки ведения бизнеса в ЕС
Среди преимуществ все опрошенные респонденты выделили устоявшиеся правила и крупные рынки сбыта. Что касается недостатков, то их предприниматели видят в высокой конкуренции, налогах и бюрократии.
Преимущества ЕС для открытия бизнеса
- 39% – постоянные правила ведения бизнеса.
- 36% – доступ к крупным рынкам сбыта.
- 28% – доступ к средствам кредитования.
- 27% – прозрачность правил налогообложения и бухгалтерский учет.
- 25% – свободное движение рабочей силы, товаров, услуг и капиталов.
- 20% – отсутствие таможенных или количественных ограничений в рамках ЕС.
- 20% – строгое соблюдение конкурентной политики и прав интеллектуальной собственности.
- 19% – расширение доступа к фондам ЕС и программам поддержки бизнеса.
- 18% – упрощенные административные процедуры торговли с другими странами-членами ЕС.
- 17% – единственный стандартный процесс сертификации.
Недостатки ЕС для открытия бизнеса
- 36% – высокая конкуренция со стороны уже существующих бизнесов в странах ЕС.
- 29% – высокая налоговая нагрузка.
- 28% – высокая бюрократия.
- 27% – более высокая оплата работников.
- 19% – трудности с ведением документации и учета на языке страны регистрации.
- 19% – наличие дополнительных расходов по организационным вопросам.
- 16% – тяжесть сертификации товаров в странах ЕС.
- 16% – сложность ведения бизнеса для иностранцев.
- 11% – сложность открытия компаний для иностранцев.
- 11% – сложность открытия банковского счета для новой компании.
Какой процент опрошенных предпринимателей считает, что релокация бизнеса в ЕС – это возможность / Инфографика GradusОбратите внимание! Хотите привлечь клиентов? Отправьте ваше предложение SMS-рассылкой именно тем, кому оно будет самым интересным – с помощью Big Data-инструментов от Киевстар Бизнес и платформы для самостоятельных рассылок ADWISOR .