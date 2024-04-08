З Boeing знову стався інцидент з відпаданням запчастини – у літаки скоро будуть боятися сідати

Смуга невдач компанії Boeing продовжується. Єдине, що рятує компанію – досі обходилося без постраждалих.

Новий удар по Boeing

FAA – Федеральне управління цивільної авіації США – оголосило про чергове розслідування з літаком компанії Boeing. Рейс Southwest Airline із Денвера до Г'юстона приніс гіганту нові проблеми.

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Під час вильоту з Денвера у літака відвалився обтічник двигуна і зачепив закрилок. Компанія Southwest Airlines таки доправила пасажирів до Г'юстона іншим літаком, але із запізненням на 3 години. Внаслідок пригоди постраждалих немає.

Відео інциденту

Цей літак Boeing надійшов в експлуатацію Southwest у 2015 році. Зараз інженерна бригада проводить його обслідування. Цікаво, що у Southwest відмовляються надавати дату останнього проходження техобслуговування двигуна, відтак, причина інциденту може бути не провиною Boeing.

FAA вже проводить розслідування щодо кількох випадків проблем із двигуном в літаках компанії Boeing, які перебувають на балансі Southwest Airline.

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