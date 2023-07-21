Болгарія готується забрати у "Лукойлу" порт Росенець: його "подарував" друг окупантів

Уряд Болгарії збирається скасувати рішення про продовження концесії порту Росенець російським "Лукойлом". Росіяни продовжили договір обхідним шляхом.

Російський "Лукойл" має контроль над портом Росенець поблизу міста Бургас. Влада Болгарії не розуміє, на яких підставах росіяни отримали його у користування.

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Порт у росіян заберуть найближчим часом

Припинення договору з "Лукойлом" ініціює депутатський блок "Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія". Колишній прем'єр-міністр країни Кирило Пєтков повідомив, що сумніви щодо контролю цього порту росіянами.

Міністерство транспорту заявило, що може керувати портом. Отже, будуть доходи, які підуть у скарбницю,

– сказав він.

Раніше концесію порту на 24 роки продовжив тимчасовий уряд, не вказавши жодних на це причин. Ймовірно, йдеться про елементарні домовленості з окупантами.

Болгари вважають, що контроль порту – наразі ключове питання, тому збираються вирішити його вже найближчим часом. Окрім того, цей крок буде відповідати санкціям ЄС проти Росії.

Цікаво, що тимчасовий уряд, який пішов на поступки росіянам, призначив Румен Радєв – той самий, що заявляв, нібито саме Україна зацікавлена у продовженні війни.