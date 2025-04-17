Bosch заперечив чутки про повернення в Росію, та Кремль може використати заводи

Німецький виробник побутової техніки Bosch офіційно заявив, що не веде жодного бізнесу з Росією. Компанія не планує повертатися на цей ринок.

Bosch заперечив зв'язки з Росією після чуток

Так компанія відреагувала на запит російського видання, яке повідомило про нібито відновлення роботи заводу Bosch у Санкт-Петербурзі, переданого під управління структур "Газпрому" за рішенням Володимира Путіна, інформує 24 Канал.

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Попри те, що Bosch не оголошував публічно про повний вихід з Росії, виробництво побутової техніки на російському заводі компанії було зупинено ще у березні 2022 року.

Уже влітку того ж року стало відомо, що німецький бренд шукає покупця на свої російські активи.

Bosch і Ariston опинились у руках "Газпрому"

У квітні 2024 року Кремль показав, як саме в Росії працює поняття "власність". Без згоди власників заводи німецької Bosch та італійської Ariston були передані у "тимчасове управління" дочірній структурі "Газпрому" –компанії "Газпром побутові системи". Формально – тимчасово. Але механізм такого управління більше нагадує рейдерське захоплення на державному рівні.

Показовим є приклад Ariston: компанія офіційно повернулась до Росії і отримала назад контроль над своїм підприємством.

Довідково. У випадку ж із Bosch усе складніше. BSH Hausgerate GmbH, материнська структура Bosch, досі формально володіє 100% часткою в російській юрособі – "БСГ Побутові прилади", що має статутний капітал у 3,2 мільярда рублів.

Але плани на ці підприємства вже є у "Газпрому": виробництво побутової техніки там хочуть відновити у 2025 році – вже під російським брендом. Тож, хоч Bosch і зупинив роботу в Росії ще у березні 2022 року, але заводи компанії залишаються у Росії, і влада використовує їх, як заманеться.