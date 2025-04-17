Bosch опроверг связи с Россией после слухов

Так компания отреагировала на запрос российского издания, которое сообщило о якобы возобновлении работы завода Bosch в Санкт-Петербурге, переданного под управление структур "Газпрома" по решению Владимира Путина, информирует 24 Канал.

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Несмотря на то, что Bosch не объявлял публично о полном выходе из России, производство бытовой техники на российском заводе компании было остановлено еще в марте 2022 года.

Уже летом того же года стало известно, что немецкий бренд ищет покупателя на свои российские активы.

Bosch и Ariston оказались в руках "Газпрома"

В апреле 2024 года Кремль показал, как именно в России работает понятие "собственность". Без согласия владельцев заводы немецкой Bosch и итальянской Ariston были переданы во "временное управление" дочерней структуре "Газпрома" –компании "Газпром бытовые системы". Формально – временно. Но механизм такого управления больше напоминает рейдерский захват на государственном уровне.

Показателен пример Ariston: компания официально вернулась в Россию и получила обратно контроль над своим предприятием.

Справочно. В случае же с Bosch все сложнее. BSH Hausgerate GmbH, материнская структура Bosch, до сих пор формально владеет 100% долей в российском юрлице – "БСГ Бытовые приборы", имеющем уставный капитал в 3,2 миллиарда рублей.

Но планы на эти предприятия уже есть у "Газпрома": производство бытовой техники там хотят возобновить в 2025 году – уже под российским брендом. Поэтому, хоть Bosch и остановил работу в России еще в марте 2022 года, но заводы компании остаются в России, и власть использует их, как заблагорассудится.