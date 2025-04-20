В Україні запустили AI-бота, який дає бізнес-поради мовою Коломойського та Корбана

Дмитро Лола, співзасновник кофаундингової компанії Kiss My Apps, запустив новий проєкт на перетині штучного інтелекту, навчання та розваг – "Дніпровська школа менеджменту". У його центрі – AI-агент, який щодня видає практичні поради з управління бізнесом у характерному прямолінійному стилі, натхненному манерою дніпровських бізнесменів.

Як виникла ідея стартапу

Команда пояснила 24 Каналу, що ідея виникла з внутрішньої культури Kiss My Apps – змагальної, вимогливої та безкомпромісної. Підхід неофіційно називали "дніпровська школа менеджменту", та згодом він став основою для створення персоналізованого AI-бізнес-наставника.

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Для формування характеру бота використали технологію deep search: ChatGPT проаналізував публічні інтерв'ю та виступи підприємців з Дніпра – зокрема Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, Максима Полякова та інших.

На основі аналізу сформовали психологічний портрет, лексикон і тональність, який згодом інтегрували в AI-агента.

Поради від АІ-бота / Скриншот з тг-каналу

Що вміє бот

Технологічно бот щодня аналізує бізнес-тренди з Reddit, формує контент-план і надсилає новий пост автору на премодерацію. За словами Дмитра Лоли, наразі проєкт працює з ручною модерацією, але у майбутньому може бути повністю автоматизований.

"Я задоволений на 85%, хоча поки залишаю ручну премодерацію. Можна легко автоматизувати повністю, але поки донавчаю до ідеалу", – зазначає він.

Наразі проєкт доступний у Telegram-каналі "Дніпровська школа менеджменту", а в майбутньому розробники планують створити версії, які враховуватимуть індивідуальні особливості користувача: темп навчання, інтереси, стиль спілкування тощо.

Довідково. Kiss My Apps – українська кофаундингова компанія, що спеціалізується на mobile та web-продуктах. У її портфоліо – понад 30 застосунків у категоріях health&fitness, lifestyle, utilities з аудиторією понад 80 мільйонів користувачів по всьому світу.