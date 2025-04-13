Ідеї для бізнесу з мінімум вкладень
Чимало українських бізнесів починались із ще скромніших вкладень – і виростали у прибуткові справи. У цій статті 24 Канал публікує 7 ідей, які реально запустити з бюджетом до тисячі доларів.
Дивіться також Шлях Ларрі Еллісона: як засновник Oracle став одним із найбагатших людей планети
1. Послуги SMM або копірайтингу
Якщо ви маєте досвід у соцмережах або вмієте грамотно і цікаво писати – спробуйте себе в якості фрилансера або невеликої агенції.
Що потрібно:
- ноутбук, інтернет;
- базові навички дизайну (Canva), SMM або копірайтингу;
- профіль у соцмережах/портфоліо.
Інвестиції:
- онлайн-курси – 50–100 доалрів (можна знайти й безкоштовні);
- просування – від 100 доларів на перший місяць;
- домен, сайт-візитка (за бажанням) – 50 доалрів.
Перевага: не потрібен офіс, легко масштабувати.
2. Крафтове виробництво або хендмейд
Мило, свічки, прикраси, сумки, кераміка, декор – українці цінують унікальні речі. Якщо у вас є хобі або ви готові навчитись – це чудовий старт.
Що потрібно:
- матеріали та інструменти;
- інстаграм-магазин або сторінка на маркетплейсах (Etsy, Prom, Rozetka, OLX).
Інвестиції:
- закупка сировини – 200–500 доларів;
- упаковка, фото – 100 доларів;
- реклама – від 100 доларів.
Порада: почніть із передзамовлень або продажів серед знайомих – так протестуєте попит.
3. Продаж одягу секонд-хенд або вінтажу
Перепродаж брендового секонд-хенду або вінтажних речей з Європи – популярна ніша, яка добре працює в Instagram, TikTok і на барахолках.
Що потрібно:
- вміння знаходити "скарби";
- базові навички стилізації та фотографії;
- онлайн-сторінка.
Інвестиції:
- закупка першої партії – 300–500 доларів;
- оренда місця на маркеті/ярмарку (за потреби) – 50 доларів;
- реклама та пакування – 100–150 доларів.
4. Роздрібна торгівля через маркетплейси
Ви можете купувати товари оптом і продавати їх у роздріб через Prom, Rozetka, OLX або Instagram. Популярні ніші: гаджети, аксесуари, товари для дому, іграшки, косметика.
Що потрібно:
- провести дослідження попиту;
- знайти постачальника (на OLX, Alibaba, локальні склади);
- створити акаунт на маркетплейсі.
Інвестиції:
- товар – 500–700 доларів;
- реклама – від 100 доларів;
- оформлення карток товару – 50 доларів.
5. Онлайн-репетиторство або консультації
Ви добре знаєте англійську, математику або розбираєтесь у бухгалтерії, дизайні чи таргеті? Створіть освітній міні-бізнес навколо своєї експертизи.
Що потрібно:
- Zoom, Skype або Google Meet;
- особиста сторінка/сайт/профіль на платформах.
Інвестиції:
- платна реклама або ведення блогу – від 100 доларів;
- мікрофон/освітлення – 50–100 доларів.
Перевага: майже нульові витрати, гнучкий графік, швидкий старт.
6. Мобільна кав'ярня або точка з напоями
Невелика точка з кавою "to go", лимонадом або фастфудом – формат, який не вимагає великих інвестицій і дає змогу протестувати попит навіть на сезон.
Що потрібно:
- термоси/кавоварка/устаткування;
- мобільна стійка/візок або локація з дозволом.
Інвестиції:
- обладнання – 500–800 доларів;
- перші закупки – 100 доларів;
Порада: орієнтуйтесь на людні локації – зупинки, парки, ярмарки.
7. Міні-агробізнес або вирощування мікрозелені
Мікрозелень, зелена цибуля, пряні трави – це можна вирощувати на підвіконні або в невеликій теплиці й продавати ресторанам, магазинам або онлайн.
Що потрібно:
- лотки, насіння, субстрат, полив;
- холодильник (за потреби);
- Instagram або OLX для продажів.
Інвестиції:
- стартові матеріали – 300–400 доларів;
- упаковка – 50 доларів;
- реклама – від 50 доларів.
Як обрати свою ідеюОберіть сферу, яка вам цікава і зрозуміла. Зробіть простий фінплан і проаналізуйте ринок, вивчіть своїх потенційних конкурентів. Починайте з малого: не намагайтесь охопити все одразу. Тестуйте попит до масового запуску. Вкладайте частину прибутку у розвиток.
Важливо! 1000 доларів – це більше, ніж здається, якщо не витрачати їх "у повітря", а спрямувати на розумний старт. Підприємництво – це не про великі гроші, а про бачення, наполегливість і бажання діяти.