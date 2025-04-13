Ідеї для бізнесу з мінімум вкладень

Чимало українських бізнесів починались із ще скромніших вкладень – і виростали у прибуткові справи. У цій статті 24 Канал публікує 7 ідей, які реально запустити з бюджетом до тисячі доларів.

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1. Послуги SMM або копірайтингу

Якщо ви маєте досвід у соцмережах або вмієте грамотно і цікаво писати – спробуйте себе в якості фрилансера або невеликої агенції.

Що потрібно:

ноутбук, інтернет;

базові навички дизайну (Canva), SMM або копірайтингу;

профіль у соцмережах/портфоліо.

Інвестиції:

онлайн-курси – 50–100 доалрів (можна знайти й безкоштовні);

просування – від 100 доларів на перший місяць;

домен, сайт-візитка (за бажанням) – 50 доалрів.

Перевага: не потрібен офіс, легко масштабувати.

2. Крафтове виробництво або хендмейд

Мило, свічки, прикраси, сумки, кераміка, декор – українці цінують унікальні речі. Якщо у вас є хобі або ви готові навчитись – це чудовий старт.

Що потрібно:

матеріали та інструменти;

інстаграм-магазин або сторінка на маркетплейсах (Etsy, Prom, Rozetka, OLX).

Інвестиції:

закупка сировини – 200–500 доларів;

упаковка, фото – 100 доларів;

реклама – від 100 доларів.

Порада: почніть із передзамовлень або продажів серед знайомих – так протестуєте попит.

3. Продаж одягу секонд-хенд або вінтажу

Перепродаж брендового секонд-хенду або вінтажних речей з Європи – популярна ніша, яка добре працює в Instagram, TikTok і на барахолках.

Що потрібно:

вміння знаходити "скарби";

базові навички стилізації та фотографії;

онлайн-сторінка.

Інвестиції:

закупка першої партії – 300–500 доларів;

оренда місця на маркеті/ярмарку (за потреби) – 50 доларів;

реклама та пакування – 100–150 доларів.

4. Роздрібна торгівля через маркетплейси

Ви можете купувати товари оптом і продавати їх у роздріб через Prom, Rozetka, OLX або Instagram. Популярні ніші: гаджети, аксесуари, товари для дому, іграшки, косметика.

Що потрібно:

провести дослідження попиту;

знайти постачальника (на OLX, Alibaba, локальні склади);

створити акаунт на маркетплейсі.

Інвестиції:

товар – 500–700 доларів;

реклама – від 100 доларів;

оформлення карток товару – 50 доларів.

5. Онлайн-репетиторство або консультації

Ви добре знаєте англійську, математику або розбираєтесь у бухгалтерії, дизайні чи таргеті? Створіть освітній міні-бізнес навколо своєї експертизи.

Що потрібно:

Zoom, Skype або Google Meet;

особиста сторінка/сайт/профіль на платформах.

Інвестиції:

платна реклама або ведення блогу – від 100 доларів;

мікрофон/освітлення – 50–100 доларів.

Перевага: майже нульові витрати, гнучкий графік, швидкий старт.

6. Мобільна кав'ярня або точка з напоями

Невелика точка з кавою "to go", лимонадом або фастфудом – формат, який не вимагає великих інвестицій і дає змогу протестувати попит навіть на сезон.

Що потрібно:

термоси/кавоварка/устаткування;

мобільна стійка/візок або локація з дозволом.

Інвестиції:

обладнання – 500–800 доларів;

перші закупки – 100 доларів;

Порада: орієнтуйтесь на людні локації – зупинки, парки, ярмарки.

7. Міні-агробізнес або вирощування мікрозелені

Мікрозелень, зелена цибуля, пряні трави – це можна вирощувати на підвіконні або в невеликій теплиці й продавати ресторанам, магазинам або онлайн.

Що потрібно:

лотки, насіння, субстрат, полив;

холодильник (за потреби);

Instagram або OLX для продажів.

Інвестиції:

стартові матеріали – 300–400 доларів;

упаковка – 50 доларів;

реклама – від 50 доларів.

Як обрати свою ідею Оберіть сферу, яка вам цікава і зрозуміла. Зробіть простий фінплан і проаналізуйте ринок, вивчіть своїх потенційних конкурентів. Починайте з малого: не намагайтесь охопити все одразу. Тестуйте попит до масового запуску. Вкладайте частину прибутку у розвиток.

Важливо! 1000 доларів – це більше, ніж здається, якщо не витрачати їх "у повітря", а спрямувати на розумний старт. Підприємництво – це не про великі гроші, а про бачення, наполегливість і бажання діяти.