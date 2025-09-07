Андрій Федорів – людина, яка звикла ламати стереотипи. Він говорить швидко, відверто й без зайвих прикрас, так само, як будує бренди – чесно й системно. Після років роботи з найгучнішими компаніями країни він знову повертає Brandfather – не як архів проєкту, а як платформу для нових ідей.

"Секрету немає. Є базова робота, яку більшість ігнорує", – каже засновник Fedoriv Group. В інтерв'ю 24 Каналу він розповів про сміливість підприємців, відповідальність лідерів і про те, чому головний ресурс бізнесу сьогодні – не гроші, а довіра.

Повернення Brandfather: чому саме зараз

Ви оголосили про повернення Brandfather. Чому зараз, після 9 років перерви?

Світ кардинально інший, ніж 9 років тому. Тоді ми не говорили про повномасштабну війну, ковід чи штучний інтелект. TikTok і Reels фактично ще не існували. Телебачення було головним носієм.

Сьогодні все інакше, і мені є що сказати. Я працював із "Новою поштою", Rozetka, банками, стартапами і бачу, що працює, а що ні. Люди просили новий Brandfather, і я зрозумів – час настав. Та, головна думка проєкту людям не сподобається.

Довідково. Brandfather – освітньо-консультаційний проєкт Андрія Федоріва, створений для підтримки та розвитку українського бізнесу. Проєкт став культовим у 2010-х і орієнтований на власників бізнесу, стартапи та команди, які прагнуть системно підходити до розвитку бренду та виходу на нові ринки. Brandfather поєднує навчальні програми, практичні кейси та індивідуальні консультації, допомагаючи компаніям будувати сильні бренди, ефективні маркетингові стратегії та соціально відповідальні продукти.

Ви кажете головна думка оновленного Brandfather не сподобається. Чому?

Андрій Федорів Засновник Fedoriv Group Бо всі хочуть секретик. Таку чарівну пігулку: "зроблю раз-два і все буде легко, швидко і круто". А секретика немає. Є базова робота, яку потрібно виконувати холоднокровно, планомірно, системно. Компанії найчастіше "валяться" саме через ігнорування простих речей.

Приклад – 500 людей прийшли на інвестфорум. Я запитав: хто читав "Розумного інвестора"? Руки підняли менше десяти. Люди готові платити десятки тисяч гривень за квитки, але не витратили 10 доларів на головну книгу про інвестиції. Це і є незроблена домашка.

Можливо, вони вважають, що книга, якій 70 років, уже неактуальна?

Не зовсім. Це як мода і тренд. Мода – це ваше особисте відчуття стилю. Тренд – це умовний пантон цього сезону. Ви можете знати тренд, але виглядати погано. В бізнесі так само: тренди змінюються, а основа брендингу й маркетингу не змінюється століттями. Люди плутають і женуться за тимчасовим, замість того, щоб будувати фундамент.

Андрій Федорів на інвестфорумі у Львові / Фото 24 Каналу

Бренд – це не логотип, а сенс

Ви часто говорите, що бренд – це більше про сенси, ніж про логотип. Що сьогодні має транслювати бізнес, щоб "вистрілити"?

Поєднувати користь для споживача й користь для суспільства. Світ став більш соціальним. Українці дедалі більше звертають увагу не на статусні понти, а на стиль життя, баланс, екологічність, смак. Це і є європеїзація.

У вас є улюблені кейси вдалих рекламних кампаній?

У світі – Apple, BMW, а також Liquid Death. Щодо останнього кейсу – це вода без газу, яку зробили "брутальнішою" за крафтове пиво. Вони влучили у проблему. Знаєте, цей стереотип "коли в компанії замовляєш воду і виглядаєш лузером". А Liquid Death зробили воду культовою. В Україні люблю кейси своїх клієнтів: "Нова пошта", UPG, VOG. Люблю тих, хто інвестує в прогрес.

Vesna Capital: як відбирають стартапи

Поговоримо про Vesna Capital. Ви вже інвестували у 23 стартапи. На які критерії орієнтуєтесь, обираючи проєкти для інвестицій, і які галузі вважаєте найбільш перспективними наразі?

Найважливіший критерій – фаундер. Ми віримо, якщо ти інвестуєш у стартап, а стартап – це радше піратська шхуна, ніж лайнер, ти маєш вірити, що капітан цієї шхуни витривалий. Попереду багато штормів, протистоянь, викликів… Ти отримуватимеш удари, але від цього залежить, чи дійде корабель до порту. Це така подорож – дуже непроста.

Другий орієнтир – продукт і проблема. Якщо коротко – продукт сам по собі нічого не значить, якщо він не вирішує реальної проблеми. Дуже часто люди закохуються у свій бізнес і забувають, що він має бути рішенням.

Це не мистецтво – тут мова про системні речі. Тому ми дивимося – чи зрозуміла нам проблема, яку вирішує стартап, і чи є технологія, що захищає інновацію від копіювання хоча б на певний час.

Інвестиції у межах Vesna Capital можуть отримати лише міжнародні стартапи / Фото з інстаграму Фодоріва

Що стосується галузей, то ми орієнтуємося не на Україну, а на світ. Vesna Capital інвестує лише в проєкти, які мислять глобально. Український ринок занадто малий для масштабних інвестицій у цифрові стартапи. Ці компанії повинні працювати на весь світ – Apple Store однаковий для всіх.

В Україні ми розвиваємо проєкт-кооперативи, креативні простори, і, можливо, будемо запускати ще щось. Але глобальні цифрові продукти – наш основний фокус.

Fedoriv Group: шлях від агенції до екосистеми

15 років – це значний шлях від маркетингової агенції до екосистеми. Як ви будуєте Fedoriv? Як це працює?

Це як ресторан – є кухня, бар, столики. Все це частина одного простору. Ми допомагаємо українським підприємцям реалізувати потенціал. Іноді через маркетинг, іноді через влог (FEDORIV VLOG – ред. 24 Канал), іноді через інвестиції.

Довідково. Fedoriv Group – креативна екосистема, яка об'єднує маркетинг, інвестиції, освіту та соціальні ініціативи. роєкт працює понад 15 років, поєднуючи досвід роботи з українськими та міжнародними брендами. Основні напрямки:

1. Fedoriv Agency – провідна українська маркетингова агенція, що спеціалізується на стратегії бренду, креативі та цифрових рішеннях.

2. Kooperativ – мережа креативних та робочих просторів для бізнесу та подій.

3. Vesna Capital – інвестиційний фонд, який підтримує стартапи з глобальним потенціалом.

4. Освітні та медіа-проєкти – Brandfather, Fedoriv Vlog, Fedoriv Method, що допомагають компаніям та підприємцям розвивати бренд, маркетинг та бізнес-стратегії.

До речі, влог це ваш особистий проєкт? Своєрідний спосіб самореалізації, чи таки бізнес?

У мене компанія називається "Федорів" і мені складно провести межу, де закінчується бізнес і починаюся я. Влог теж частина цього проєкту. Та, тут немає жодної комерції, у влог не можна "потрапити за гроші".

Я беру інтерв'ю лише у тих, хто мені цікавий. Так, часто це наші клієнти, але так було від початку: якщо я з цими людьми щось будую, створюю – мені логічно розповідати саме про них. Це ж мій влог. Хочете інший підхід – зробіть свій. Я нікого не змушую дивитися. Пів мільйона людей підписалися добровільно.

Федорів під час зйомок одного із випусків Fedoriv Vlog / Фото з інстаграму Федоріва

Які ключові рішення стали переломними у розвитку Fedoriv? Яка була ваша особиста мотивація?

Мене часто запитують про мотивацію, але в мене з цим ніколи не було проблем. Мені пощастило вирости в заможній, творчій родині. За радянськими мірками ми жили доволі добре, хоча й без класичних атрибутів достатку, наприклад, машини не мали.

Та вже у 90-х я бачив, що таке голодні роки, коли немає ні їжі, ні грошей, ні бензину. Хтось ішов у ломбард, хтось просив у сусідів кілька карбованців. Це дуже неприємний досвід. Це дуже не круто. І я не хотів там залишатись.

Андрій Федорів разом із дідусем / Фото з інстаграму Федоріва

Ще в дитинстві я пам'ятаю зовсім інше, як ми їздили в ресторан на таксі, і це життя мені подобалося набагато більше. Тож я почав працювати. Можливо, я не надто талановитий, чи робив помилки, але одне було очевидно – здаватися не можна.

Кризи в Україні трапляються постійно. Та я не звик жалітися. Треба просто йти далі й щодня ставити собі прості питання: як я можу розвиватися? що можу зробити інакше?

Світ нестабільний і змінюється дедалі швидше. Якщо раніше оновлювати свої відповіді на ключові питання треба було раз на 5–10 років, то зараз – щороку, а іноді й щодня. Те, що працювало вчора, завтра вже може не мати жодного сенсу. І немає сенсу витрачати енергію на ностальгію – "як було добре раніше". Цього вже немає. Завтра буде інакше.

Андрій Федорів Засновник Fedoriv Group Тому важливо регулярно перезапускати цикл запитань: хто я? яка моя роль? яку проблему споживача я хочу вирішити? який продукт її закриває? які люди та процеси для цього потрібні? яка бізнес-модель буде життєздатною? І не боятися визнавати, що старе більше не працює. Треба вміти закривати неефективне і сміливо експериментувати з новим.

"Tomorrow is not yesterday": порада тим, хто на старті

І наостанок, одна порада для тих, хто тільки починає свій шлях розвитку?

Коли я навчався в Гарварді, почув один фреймворк, який мене дуже зачепив. Уявіть собі просту матрицю з чотирьох квадратів: "потрібно/не потрібно" та "роблю добре/роблю погано".

Люди зазвичай стартують ось як: закінчили університет, озирнулися довкола і питають себе – що зараз актуально? Наприклад, штучний інтелект. Починають пробувати, роблять погано, вчаться на помилках. І якщо наполегливо йдуть далі – переходять у квадрат, де роблять добре те, що потрібно ринку. Там і приходить перший успіх.

Але тут починає дути "вітер часу", І дуже часто людей відносить у небезпечний квадрат: вони блискуче роблять те, що ринку вже не потрібно. І не хочуть це визнавати, бо стали справжніми майстрами своєї справи. Але професія може втратити сенс, як зараз із перекладачами чи редакторами-коректорами. Штучний інтелект уже вміє ставити коми і крапки краще й швидше, ніж людина.

І ось головний бар'єр: людині, яка звикла бути профі, дуже боляче знову ставати "новачком". Важко погодитися на те, щоб робити щось погано, коли ти знаєш, як це – бути суперпрофесіоналом.

Андрій Федорів Засновник Fedoriv Group Я пам'ятаю, як починав YouTube. Це був 2016–2017 рік, пік моєї популярності як підприємця. А тут – влог. Я нічого не знав про алгоритми, про серіали, про виробництво контенту. Я ж не ютубер! Але сказав собі: "Це експеримент". Інакше ніяк. Бо якщо боїшся виглядати смішним чи недосвідченим, ти так і залишишся у минулому.

Те саме було і у інвестиціях. Зараз я можу виступати на інвестиційних форумах, але ще у 2019-му все було інакше. Я був "креативний креативник", люди знали мене за ролики й логотипи. І коли я казав про інвестиції, реакція була приблизно така: "Серйозно? Ти? Не сміши. Це ж інша пісочниця. Ти ж художник, а не фінансист".

Переламати цей бар'єр було непросто. Та потрібно починати робити те, що справді потрібно. Навіть якщо спочатку виходить неідеально. Бо робити блискуче те, що вже не має попиту, – це шлях у нікуди. Tomorrow is not yesterday. Є класна фраза Тоні Роббінса: "Люди завжди переоцінюють, що можуть зробити за рік, і недооцінюють, скільки здатні зробити за десять". Дайте собі час, простір і насолоджуйтеся процесом. Все буде!